Apple libera quartas betas do iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4, watchOS 11.4, tvOS 18.4 e visionOS 2.4

A Apple deu sequência ao ciclo de testes das próximas versões dos seus sistemas operacionais com a liberação, hoje, das quartas betas do iOS 18.4 (compilação 22E5232a ), iPadOS 18.4 (idem), macOS Sequoia 15.4 ( 24E5238a ), watchOS 11.4 ( 22T5244a ), tvOS 18.4 ( 22L5250a ) e visionOS 2.4 ( 22O5231a ) para desenvolvedores.

Entre as novidades dos próximos updates, a principal delas (pelo menos para nós aqui, no Brasil) é a compatibilidade da Apple Intelligence com o português — bem como com outros idiomas como francês, alemão, italiano, espanhol, japonês, coreano e chinês (simplificado), além do inglês de Singapura e da Índia.

Outras novidades, mudanças e melhorias podem ser conferidas nas matérias abaixo:

Seguiremos de olho, caso essa nova rodada de testes traga outras novidades. Portanto, fiquem atentos por aqui! 😉