★ As 4 melhores maneiras de baixar vídeos do YouTube no computador ou celular

O YouTube é a principal plataforma de streaming de vídeos, mas e se você quiser salvar vídeos para assistir offline? Seja no PC, Mac, iPhone ou Android, baixar vídeos do YouTube pode ser prático e útil.

Aqui estão as quatro melhores maneiras de baixar vídeos do YouTube para que você possa aproveitar seu conteúdo favorito em qualquer lugar, a qualquer momento.

Introdução

Já se deparou com um vídeo incrível no YouTube e desejou assistir a ele offline sempre que possível?

Seja um documentário envolvente, uma esquete hilária ou um tutorial educativo, ter a opção de baixar vídeos do YouTube pode ser um diferencial. Mas, com tantos dispositivos e plataformas, descobrir a melhor forma de fazer isso — seja no PC, Mac, iPhone ou Android — pode parecer complicado.

A boa notícia? É mais fácil do que parece! De ferramentas online gratuitas a aplicativos confiáveis, há várias maneiras de baixar vídeos do YouTube sem complicação.

Neste guia, vamos explorar os quatro melhores métodos para baixar vídeos do YouTube, garantindo que você tenha acesso ao seu conteúdo favorito em alta qualidade no formato MP4, seja no computador ou celular.

Vamos lá!

Como baixar um vídeo do YouTube no PC/Mac?

Usar o melhor downloader de vídeos do YouTube

Se você deseja uma forma simples de baixar vídeos do YouTube em HD ou até 8K, o iDownerGo Video Downloader é a solução ideal.

Essa ferramenta poderosa e completa permite baixar vídeos, músicas, playlists e até transmissões ao vivo de mais de 10 mil sites populares, incluindo YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e muito mais. Seja para vídeos em MP4, arquivos de áudio em MP3 ou playlists inteiras, o iDownerGo garante downloads rápidos e sem perda de qualidade.

Com um design intuitivo e recursos robustos, ele é a escolha perfeita para usuários de PC e Mac.

Como baixar vídeos do YouTube em MP4 HD/4K gratuitamente?

Siga esses passos simples para começar a baixar vídeos do YouTube com o iDownerGo:

Baixe e instale o iDownerGo Video Downloader no seu computador. Você pode obtê-lo diretamente do site oficial. Abra seu navegador e acesse o YouTube. Pesquise o vídeo que deseja baixar e copie a URL da barra de endereço.

Inicie o iDownerGo no seu PC ou Mac. Escolha o formato de saída desejado (MP4, MP3) e selecione a resolução do vídeo (720p, 1080p, 4K ou 8K).

Clique no botão “Colar URL” no aplicativo. O iDownerGo começará automaticamente a baixar o vídeo.

Quando o download estiver concluído, o arquivo estará disponível na seção “Downloads”.

Usar um site gratuito para baixar vídeos do YouTube

Se você prefere não instalar nenhum software, uma alternativa excelente é usar um site como o iViGo. Essa ferramenta online gratuita permite baixar vídeos e áudios de mais de 1.000 sites de streaming, incluindo YouTube, Facebook, Instagram e TikTok.

Compatível com Windows, Mac, iPhone, iPad e Android, o iViGo permite salvar seus vídeos favoritos em formatos populares como MP4, MP3 ou M4A, sem complicação.

Sem taxas ocultas, aplicativos suspeitos ou configurações complexas, o iViGo é fácil de usar e confiável.

Como baixar vídeos do YouTube online gratuitamente

Acesse o site do iViGo pelo navegador. Encontre o vídeo do YouTube que deseja baixar e copie a URL da barra de endereço. Cole a URL na barra de pesquisa da página inicial do iViGo.

Escolha o formato e a resolução desejados (480p, 720p, 1080p). Clique no botão “Download”. O iViGo processará o vídeo e, quando finalizado, você poderá salvá-lo no seu dispositivo.

Usar uma extensão para o Chrome para baixar vídeos do YouTube

Para quem baixa vídeos com frequência, a extensão Video DownloadHelper para Google Chrome é uma ótima opção. Essa ferramenta se integra ao navegador e facilita o download direto dos vídeos.

Principais recursos do Video DownloadHelper:

Suporta vários formatos de vídeo e áudio.

Permite baixar vídeos do YouTube e de outras plataformas.

Interface intuitiva para uma navegação rápida.

Como baixar vídeos do YouTube diretamente pelo navegador

Instale a extensão Video DownloadHelper na Chrome Web Store. Abra o vídeo do YouTube que deseja baixar. Clique no ícone da extensão no navegador. Escolha o formato e a resolução desejados e clique em “Download”.

Como baixar vídeos do YouTube no celular?

iPhone: usando o navegador Safari

Baixar vídeos do YouTube no iPhone é fácil com o navegador Safari e uma ferramenta online como o iViGo.

Veja o passo a passo:

Abra o Safari e acesse o site do iViGo. Copie a URL do vídeo do YouTube e cole na barra de pesquisa do iViGo. Escolha o formato e a resolução desejados. Toque em “Download” para salvar o vídeo no seu iPhone.

Android: usando qualquer navegador

Usuários de Android também podem utilizar o iViGo para uma experiência sem complicações.

Veja o passo a passo:

Abra o navegador de sua preferência e acesse o iViGo. Copie e cole a URL do vídeo do YouTube no campo de pesquisa. Escolha o formato e a resolução desejados. Clique em “Download” para salvar o arquivo no seu dispositivo Android.

Conclusão

Baixar vídeos do YouTube pode ser simples e eficiente com as ferramentas e os métodos certos. Seja utilizando softwares como iDownerGo, sites online como iViGo, extensões para Chrome ou soluções baseadas em navegador para dispositivos móveis, há uma opção ideal para cada necessidade.

Escolha o método que melhor se adapta ao seu dispositivo e aproveite seus vídeos favoritos offline, a qualquer hora e em qualquer lugar!