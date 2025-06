Dispositivos da Cisco suportarão AirPlay nas Salas do Microsoft Teams

A companhia Cisco anunciou hoje, no Enterprise Connect 2025, uma série de novidades e melhorias para a sua plataforma de reuniões e mensagens Webex. Uma delas envolve a compatibilidade com funcionalidades e dispositivos da Apple, como o AirPlay e o Vision Pro.

A adição do AirPlay em dispositivos da Cisco para as Salas do Microsoft Teams (Microsoft Teams Rooms) permite que usuários de iPhones, iPads e Macs compartilhem o conteúdo dos seus dispositivos de forma instantânea e sem fio, facilitando a comunicação e a integração entre as diferentes plataformas.

Além disso, as Spatial Meetings, as quais permitem que os usuários transformem espaços equipados com um Cisco Room Bar em estúdios imersivos de reunião para reuniões envolventes e com interações dinâmicas, agora estão disponíveis para o público geral no Webex pelo Vision Pro.

A colaboração da Cisco com a Apple é extremamente útil para usuários da Maçã que trabalham em ambientes baseados no Microsoft Teams (que agora também terão suporte ao AirPlay) ou em realidade mista (no caso do Vision Pro com as Spatial Meetings), dando à empresa uma vantagem em relação a concorrentes, como a própria Microsoft e o Zoom.

A propósito, outras companhias focadas em soluções de reuniões, como as concorrentes supracitadas, já oferecem apps para o Vision Pro, mas os Spatial Meetings oferecem uma experiência mais imersiva e integrada ao hardware (podendo ser mais útil em treinamentos de colaboração remotos).

Com relação ao AirPlay nas Salas do Microsoft Teams, ainda não se sabe se o recurso suportará funcionalidades mais avançadas ou se é limitado ao compartilhamento básico de conteúdo — mas, de qualquer forma, evita o uso de softwares ou cabos extras para empresas que utilizam dispositivos Apple.

