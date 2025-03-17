Dummies dos “iPhones 17” destacam diferenças entre os quatro modelos [atualizado]

O leaker Sonny Dickson compartilhou ontem no X (antigo Twitter) imagens do que seriam dummies de todos os quatro aparelhos da linha “iPhone 17”, cujo lançamento é aguardado para setembro deste ano.

Publicidade

Essas unidades, que geralmente são usadas por fabricantes de acessórios para projetar produtos como capas de proteção, corroboram alguns dos principais rumores a respeito dos novos dispositivos, mas também revelam alguns detalhes curiosos.

Começando pelo que não mudou em relação aos últimos vazamentos, temos o novo design do módulo da câmera, que agora traz um aspecto horizontal. Como já havia sido especulado, tanto os “iPhones 17 Pro” quanto o badalado “iPhone 17 Air/Slim” contarão com esse novo visual, com o “iPhone 17” de entrada sendo a única exceção.

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 16, 2025 Aqui está a primeira olhada nos modelos do iPhone 17. O que você achou?

Todos os modelos apresentam os mesmos botões laterais, o que inclui o botão de Ação (Action button) e o Controle da Câmera (Camera Control). Eles também são obviamente equipados com a tecnologia MagSafe — incluindo o “iPhone 17 Air/Slim”, para o alívio de quem achou que ele seguiria o mesmo caminho do iPhone 16e.

Publicidade

Um detalhe curioso desses dummies, porém, é a disposição dos componentes que formam a Ilha Dinâmica (Dynamic Island). Enquanto os “iPhones 17 Pro” e o “iPhone 17” de entrada trazem um recorte para a câmera frontal que fica do lado direito da “pílula” (aquele entalhe que abriga os componentes do Face ID e outros sensores), o “iPhone 17 Air/Slim” inverte essa ordem, trazendo a furação da câmera frontal para o lado esquerdo — mudança motivada pelo espaço interno limitado, talvez?

Como é possível notar nas imagens acima, os dummies também contam com suas respectivas dimensões entalhadas em sua construção — as quais contrariam o rumor de que o “iPhone 17 Pro Max” e “iPhone 17 Air/Slim” serão muito parecidos nesse aspecto:

“iPhone 17” : 149,62×71,46×7,96mm

: 149,62×71,46×7,96mm “iPhone 17 Air/Slim” : 156,18×74,71×5,65mm

: 156,18×74,71×5,65mm “iPhone 17 Pro” : 149,63×71,44×8,75mm

: 149,63×71,44×8,75mm “iPhone 17 Pro Max”: 163,04×77,59×8,75mm

Como esperado, o “iPhone 17 Air/Slim” é consideravelmente mais fino que os outros modelos da linha, fazendo com eles pareçam até mais espessos do que normal quando colocados um ao lado outro — imagine se a Apple tivesse realmente removido a porta USB-C como rumorado, hein?!

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 20/03/2025 às 21:47

O mesmo leaker divulgou hoje uma nova foto que mostra uma coleção de oito dummies dos próximos modelos. Além do redesign do módulo da câmera, eles também destacam outra mudança esperada para os dispositivos topos-de-linha: o uso de mais de um tipo de material na parte traseira.

Here's another look at some iPhone 17 dummies, Notice on the Pro models where the glass will change. pic.twitter.com/lJDc5KXsV9 — Sonny Dickson (@SonnyDickson) March 20, 2025 Aqui está outra olhada em alguns dummies do “iPhone 17”. Observe nos modelos Pro onde o vidro mudará.

Como Dickson aponta, há elementos nos modelos mais avançados que mostram “onde o vidro mudará”. O leaker está se referindo a um retângulo que envolve a maior parte da seção traseira, abaixo do relevo da câmera.

Publicidade

Essa parte abrange totalmente a área de carregamento MagSafe (que aparentemente estará presente em todos os modelos) e, como já aventado, será coberta com vidro — o que faz sentido, pois o material não interfere no carregamento sem fio MagSafe, ao contrário de metais como alumínio ou titânio.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.