Em carta, Tim Cook comenta importância da Irlanda para a Apple e relações futuras com o país

O CEO da Apple, Tim Cook, escreveu uma carta ao novo primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, parabenizando-o e comentando o futuro da Maçã no país, que abriga a sede da empresa na Europa.

A carta, enviada menos de uma semana após a posse de Martin como primeiro-ministro, foi divulgada hoje pelo The Irish Times. Nela, Cook afirma que a Irlanda é “incrivelmente importante” para a Apple e que o país pode continuar sendo “uma voz global para promover a competitividade e os benefícios do investimento estrangeiro”.

No texto, Cook não menciona os últimos embates políticos entre a União Europeia e as Big Techs, ou o caso judicial da Apple na Irlanda, que a custou 13€ bilhões de multa em impostos à Maçã, mas disse que a companhia estava ansiosa pela “liderança contínua da Irlanda na UE”. O país assumirá por um ano a presidência do conselho da União Europeia a partir de julho de 2026, o que será “um marco significativo”, segundo Cook.

O CEO também levantou preocupações sobre a infraestrutura da sede europeia da Apple em Cork, alegando que ela estava “atrapalhando” os planos de crescimento da empresa. Após elogiar os mais de 6 mil funcionários da empresa no país, ele escreveu que o “próximo capítulo” é a expansão do campus na cidade, com a inauguração de novos edifícios este ano.

Estamos ansiosos para continuar a trabalhar com vocês e seus parceiros de coalizão nos próximos anos. […] Esse trabalho prioriza e reconhece o compromisso contínuo da Irlanda em apoiar o investimento interno e a entrega de infraestrutura. […] A Irlanda é incrivelmente importante para a Apple, e é realmente nosso segundo lar.

Cook finalizou a carta dizendo que ficaria “encantado em recebê-los em Cupertino [sede da Apple na Califórnia]”; segundo declaração do governo irlandês, Martin respondeu “reconhecendo a contribuição de longa data da empresa e agradecendo-a pelo investimento contínuo”.

A mesma declaração do governo afirmou que a Amazon também havia enviado uma carta semelhante e foi igualmente reconhecida pelo primeiro-ministro do país, que possui um envolvimento regular com as empresas, “ambas com presença significativa aqui há décadas”.

