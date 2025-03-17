Executivos da Apple acham que usuários “amarão” novo visual dos sistemas, diz Bloomberg

Na mais recente edição de sua newsletter “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman deu mais uns pitacos sobre a alegada reformulação que a Apple vem preparando para seus sistemas operacionais já para este ano — algo que foi relatado por ele próprio na semana passada.

De acordo com relatos ouvidos por Gurman, os principais executivos da Apple estão confiantes de que os usuários “amarão” as mudanças que estão sendo preparadas para os sistemas — notavelmente o iOS, o iPadOS e o macOS — apesar de todos os riscos envolvidos em uma mudança tão radical.

As novas interfaces adotarão os princípios de design introduzidos no visionOS, o software para o headset Vision Pro da Apple. Isso inclui maior transparência e novos tipos de janelas e botões — e isso deve fazer com que todos os dispositivos da Apple pareçam mais consistentes e familiares.

A ideia, segundo esses executivos, seria criar algo que seja atraente “tanto para as centenas de milhões de usuários atuais quanto para os novos clientes que a Apple espera ganhar nos próximos anos”, com um foco não meramente apenas em design, como também na experiência do usuário.

Os sistemas atualizados seriam “mais simples de usar, mais rápidos para navegar e mais fáceis de aprender” e focariam em uma mudança na forma como as pessoas estão usando os smartphones na era atual dominada pela inteligência artificial (IA): menos focadas em entrar e sair de apps.

E falando em IA…

As mudanças nos sistemas foram apontadas, em partes, como uma oportunidade para a Apple “abafar” os sucessivos atrasos envolvendo os recursos de IA anunciados por ela na WWDC do ano passado. Previstos inicialmente para serem lançados este ano, eles agora são prometidos para 2026.

De acordo com Gurman, no entanto, a realidade é que essas atualizações agora estão “atrasadas indefinidamente” — o que significa que não é certeza nem mesmo um lançamento para o ano que vem, caso os engenheiros da Apple não consigam prepará-los a tempo após mais um ano de espera.

Esse atraso, que foi classificado como uma “vergonha” pelo chefe da Siri recentemente, deverá ser a principal prioridade a ser discutida na tradicional reunião anual dos Top 100 maiores executivos da Apple, que acontecerá nesta semana externamente para discutir o futuro da empresa.

Ainda falando em IA, Gurman também respondeu a um questionamento sobre a inclusão do Gemini nativamente como alternativa ao ChatGPT na Apple Intelligence. Segundo ele, as negociações continuam em andamento e um acordo deverá ser firmado com o Google no futuro.