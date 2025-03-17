Pages: o que fazer se não conseguir remover elementos em documentos [Mac]

O Pages é um excelente aplicativo, permitindo que você crie e edite documentos de texto usando os seus dispositivos da Apple ou pela web (iCloud.com).
No caso da versão para macOS, pode ser que você esteja enfrentando problemas relacionados à tentativa de remoção de determinados elementos de um documento.
Veja o que pode ser feito para resolver isso! 👨💻
- Veja se há pontos azuis entre as palavras (marcas de formatação); se tiver, vá até Visualizar » Ocultar Invisíveis na barra de menus ou use o atalho ⇧ shift ⌘ command I.
- Se uma borda cinza ao redor do documento e das caixas de cabeçalho e de rodapé aparecer, vá até Visualizar » Ocultar Layout ou pressione ⇧ ⌘ L.
- Caso apareça um destaque no texto (adicionado quando ele tem um comentário), clique em um texto destacado e, no comentário, selecione “Apagar”.
- Se o endereço de um site ou email aparecer sublinhado, clique no texto vinculado, vá até “Editar” (no editor de links) e escolha “Remover”.
- Para remover todos os cabeçalhos e rodapés do documento, clique no ícone de uma folha (na barra de ferramentas), selecione a aba “Documento” e desmarque a opção “Cabeçalho” ou “Rodapé”; já para remover os cabeçalhos e rodapés apenas de uma seção do documento, clique no ícone de uma folha, vá até a aba “Seção” e desmarque a opção “Cabeçalho” ou “Rodapé”.
- Se aparecer uma forma, linha ou imagem, clique no objeto e pressione delete no teclado. Esse mesmo procedimento pode ser feito caso haja uma cor de fundo em uma página.
- Para apagar uma página vazia, clique no começo da página seguinte (para colocar o ponto de inserção antes do primeiro texto ou gráfico) e pressione delete no teclado até que a página desapareça.