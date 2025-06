Produções em massa de dois dobráveis da Apple já teriam previsão de início

Quem costuma acompanhar rumores sabe que a Apple nunca esteve tão perto de lançar um smartphone/tablet dobrável como agora — possibilidade que vem sendo aventada desde que os primeiros dispositivos do tipo foram anunciados por fabricantes de aparelhos Android.

Até o momento, já ouvimos falar que ele não contará com nenhum vinco na tela (um problema presente praticamente em todos os dobráveis), além de poder vir equipado com um Face ID sob display (no caso de um “iPad Fold”).

Agora, de acordo com o analista Jeff Pu, temos uma previsão de quando não só um, mas dois aparelhos do tipo entrarão na fase de produção em massa: na segunda metade de 2026 — o que abre a possibilidade de um lançamento no final do ano que vem ou no começo de 2027.

Ainda segundo ele, que divulgou essas informações na forma de uma carta (vista pelo MacRumors) para investidores da GF Securities, esses iPhones/iPads dobráveis já atingiram a fase de introdução de novo produto (ou NPI, na sigla em inglês) nas fábricas da Foxconn, a qual — ao que tudo indica — tomará conta da produção.

Pu espera que esses dispositivos entrem em um estágio inicial de prototipagem no próximo mês, mas não ofereceu muitos detalhes sobre as suas respectivas especificações.

O analista também aproveitou para dizer que as vendas de iPhones em 2025 deverão ser “mornas” devido ao atraso da nova Siri, que será completamente reformulada — e provavelmente ficará para 2026.

Possível preço

E por falar em iPhone dobrável, outro analista, Tim Long, disse hoje em uma carta para investidores (também vista pelo MacRumors) divulgada com o banco britânico Barclays que o modelo poderá custar a partir de US$2.300 nos Estados Unidos, o que fará dele o iPhone mais caro já vendido pela Apple em toda a sua história.

Long comentou ainda ter chegado a essa estimativa após visitar a linha de produção da Apple na Ásia. Segundo ele, a expectativa por lá é que esse aparelho seja lançado entre o fim de 2026 e o início de 2027.

Custando quase o dobro do iPhone 16 Pro Max mais barato, esse iPhone dobrável poderá ter vendas tímidas por conta de seu preço elevado, segundo o analista.

