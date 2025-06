Supercharge turbina o macOS com mais opções e atalhos

Quem usa o macOS sabe que o sistema operacional da Apple fica devendo em alguns aspectos quando comparado ao Windows ou ao Linux.

Publicidade

Coisas simples, como criar um arquivo de texto direto no Finder, ver as dimensões de uma imagem com um clique direito ou até mesmo usar um “Recortar e Colar” para arquivos, não são suportadas nativamente.

Essas limitações podem ser um pé no saco, especialmente para quem busca um fluxo de trabalho mais ágil. Mas eis que surge o Supercharge, um aplicativo desenvolvido por Sindre Sorhus, que promete resolver essas “falhas” e dar um gás na experiência do macOS.

O Supercharge é um pacotão de ferramentas, ajustes e atalhos que visam aumentar a produtividade e a personalização do sistema.

Entre os recursos mais bacanas, estão a possibilidade de adicionar opções ao menu de contexto, como “Mover para”, “AirDrop” e “Dimensões da Imagem/Vídeo”, além de permitir a criação de novos arquivos de texto direto no Finder com um simples atalho ( ⌥ option N ). O app também traz recursos como ajuste automático da largura das colunas no Finder e até de limpar todas as notificações de uma vez.

Um dos pontos altos do Supercharge é a integração do AirDrop no menu contextual do Finder. Com isso, dá para enviar arquivos rapidamente sem precisar ficar abrindo janelas extras.

Outro recurso que faz falta no macOS de forma nativa é a possibilidade de ver as dimensões de uma imagem diretamente no menu de clique direito. Para quem trabalha com design ou fotografia, isso é uma mão na roda.

O app também facilita a vida de quem precisa alternar entre modos de exibição, como True Tone, Modo Escuro e Escala de Cinza. Com atalhos personalizados, dá para mudar entre esses modos rapidamente, sem precisar ficar fuçando nas configurações do sistema.

Publicidade

O Supercharge está disponível por US$16 na Gumroad e oferece uma versão de teste com um lembrete para comprar o app completo. Também dá para acessá-lo pelo Setapp, um serviço de assinatura de aplicativos para Mac.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Rocket Yard