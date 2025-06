Teste mostra que o iPhone 16e resiste bem a riscos e não entorta facilmente

O YouTuber Zack Nelson, do canal JerryRigEverything, colocou a resistência do iPhone 16e à prova em seu tradicional teste de durabilidade. Para a alegria dos atuais (e pretendentes) usuários do dispositivo, ele se saiu muito bem nessa empreitada!

O primeiro teste realizado foi o de resistência a arranhões no vidro frontal Ceramic Shield. Foram observados arranhões leves de nível 6 na escala de durabilidade — algo esperado para a maioria dos smartphones atuais.

O mesmo não pode ser dito sobre o alumínio que reveste a parte lateral, o qual foi facilmente arranhado com um estilete — embora deva resistir bem a impactos. Os botões laterais, segundo Nelson, não são removíveis com facilidade.

O estilete, no entanto, não conseguiu fazer o mesmo estrago aparente no vidro traseiro — e nem na única câmera presente nessa parte do aparelho, que não foi danificada.

O teste de resistência ao fogo foi o mais interessante. Com um isqueiro, Nelson queimou o vidro frontal do iPhone por 20 segundos — o que fez esse pedaço da tela ficar branco, mas logo a aparência original foi restaurada sem grandes problemas.

Após mostrar que o iPhone 16e não entorta facilmente, o YouTuber também decidiu abrir o aparelho, mostrando como funciona o novo método de remoção da bateria promovido pela Apple — dentre outros detalhes interessantes.

É bom ver que a Apple parece não ter economizado em termos de resistência e durabilidade no novo aparelho, não acham?

