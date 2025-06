Vendas de iPhones na América Latina cresceram ⅓ no 4º trimestre de 2024

O mercado de smartphones na América Latina teve um bom desempenho no último trimestre de 2024, com um crescimento de 9,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são da Counterpoint Research.

Segundo o levantamento, esse foi o sexto trimestre seguido de alta. A Apple se destacou nesse cenário, com um aumento expressivo de ⅓ (ou 33%) nas vendas de iPhones na região — especialmente no Brasil e no México, que foram seus mercados mais fortes.

Por aqui, a Maçã teve um desempenho especialmente positivo, com crescimento tanto na comparação anual quanto na trimestral. O iPhone 16 Pro Max, inclusive, foi um dos grandes responsáveis pelo resultado, mostrando que há uma demanda forte por celulares avançados.

Apesar disso, os modelos mais antigos também continuaram vendendo bem, já que oferecem um bom custo-benefício para quem busca um iPhone, mas não quer/pode gastar tanto. Outro fator que ajudou a impulsionar o mercado foi a popularidade dos smartphones com 5G, que representaram 38% das vendas no trimestre.

A Apple, junto à Samsung e à Motorola, liderou as vendas desses aparelhos na região. Apesar da concorrência forte das marcas chinesas (que dominam a faixa de preços mais baixos) e da Samsung (que ainda é a líder geral na América Latina), a Maçã se destacou com sua estratégia focada em produtos de ponta.

Resta saber, contudo, se ela conseguirá manter esse ritmo em 2025. O lançamento do iPhone 16e, que chegou ao mercado com um preço mais alto do que o esperado, pode ser um desafio, especialmente em mercados emergentes.

Pelo menos no último trimestre de 2024, a companhia mostrou que está conquistando cada vez mais espaço na região, sendo o Brasil um dos seus principais mercados.

