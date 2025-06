Após 7 anos, GIMP 3.0 chega com interface renovada e novos recursos de edição

Depois de sete anos de espera, o GIMP 3.0, um dos editores de imagens gratuitos e de código aberto mais populares, finalmente foi lançado. Essa nova versão traz uma interface mais moderna, melhorias importantes e suporte a novos formatos de arquivos, tornando o software uma alternativa ao nível do Adobe Photoshop.

A grande estrela dessa atualização é a interface, que foi completamente reformulada com o uso do GTK3. Com ela, o GIMP 3.0 agora se adapta melhor a telas de alta resolução (HiDPI), tem suporte aprimorado para tablets e oferece uma experiência mais agradável em temas escuros.

Além disso, o software agora roda nativamente no Wayland, um sistema gráfico mais eficiente e seguro, mas ainda mantém compatibilidade com o X11.

Entre as principais novidades do GIMP 3.0, podemos destacar:

Edição não destrutiva: agora é possível reaplicar filtros GEGL sem precisar desfazer o trabalho, e os filtros não destrutivos também funcionam em grupos de camadas.

Melhor gerenciamento de cores : suporte ampliado a espaços de cores RGB, como o Adobe RGB, e melhor tratamento de arquivos PSD com 16 bits por canal no modo LAB.

: suporte ampliado a espaços de cores RGB, como o Adobe RGB, e melhor tratamento de arquivos PSD com 16 bits por canal no modo LAB. Novos formatos de arquivo : o GIMP 3.0 agora suporta formatos como QOI, JPEG XL, PSB e DDS, além de melhorar a compatibilidade com formatos já conhecidos, como PSD e TIFF.

: o GIMP 3.0 agora suporta formatos como QOI, JPEG XL, PSB e DDS, além de melhorar a compatibilidade com formatos já conhecidos, como PSD e TIFF. Edição de texto mais precisa : as fontes são renderizadas com mais qualidade e as ferramentas de texto foram aprimoradas.

: as fontes são renderizadas com mais qualidade e as ferramentas de texto foram aprimoradas. Gerenciamento de camadas: a função “conjuntos de camadas” substitui o antigo sistema de camadas vinculadas, e os limites das camadas se expandem automaticamente conforme necessário.

Outras melhorias incluem uma ferramenta de alinhamento mais eficiente, uma nova tela inicial e um sistema de busca mais intuitivo. Além disso, o GIMP 3.0 introduz uma API pública estável — o que facilita a migração de plugins e scripts das versões anteriores.

O GIMP 3.0 já está disponível para macOS (Big Sur 11 ou superior) e pode ser baixado pelo seu site oficial. A ferramenta, vale destacar, suporta mais de 50 idiomas — incluindo o português do Brasil.

via Manual do Usuário