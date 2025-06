Apple fará manutenção do cubo de vidro da sua icônica loja em Nova York

A Apple Fifth Avenue, icônica loja da Apple na Quinta Avenida (em Nova York), será fechada durante alguns horários nesta semana, conforme informações na página da própria unidade.

Mais precisamente, a loja — que geralmente funciona 24h por dia — ficará fechada entre 22h e 8h (horário local), a partir desta quarta-feira (19/3) à noite até sábado (22/3) de manhã. A loja também já fechou brevemente ontem (17/3).

Segundo informações do MacRumors, o horário de funcionamento especial entrou em vigor para a empresa concluir a manutenção na entrada do clássico cubo de vidro da loja. Segundo a companhia, isso ajudará a preservá-lo.

Nova cobertura metálica

Coincidentemente (ou não), uma nova cobertura metálica foi recentemente instalada sobre a loja, a qual abrange não só o cubo de vidro em si, mas também os arredores (onde existem aberturas que fornecem iluminação natural para a parte subterrânea).

Foto: Breno Masi (@macmasi)

Segundo informações obtidas no local, a cobertura visa proteger a loja de reformas que ocorrerão no prédio localizado atrás da unidade. Entretanto, isso também pode ter sido instalado justamente para a manutenção do cubo, quem sabe…

Fica a torcida para que essa cobertura seja bem temporária, afinal, ela tirou todo o charme do local.