Apple Pay chega a Porto Rico em parceria com três instituições

O Apple Pay está oficialmente disponível em Porto Rico, território pertencente aos Estados Unidos. Antes, os residentes só podiam usar o serviços com cartões de crédito ou débito emitidos nos EUA continental. A partir de hoje, contudo, os cartões do Banco Popular (um dos principais bancos locais), do Oriental Bank e da Rain passaram a oferecer suporte ao recurso.

Com a novidade, usuários de iPhones, iPads e Macs agora podem adicionar cartões de crédito e débito elegíveis dessas instituições ao app Carteira (Wallet), realizando pagamentos sem contato em qualquer loja física ou online que aceite Apple Pay.

Embora Porto Rico seja um território dos EUA, os bancos locais não ofereciam suporte ao serviço da Maçã até agora — apesar de os residentes terem acesso ao Apple Card e a opções de pagamento baseadas na América.

Além da expansão do Apple Pay, a Apple também introduziu hoje o recurso Tap to Provision em Hong Kong, Macau e Mongólia. Ele permite que os usuários adicionem cartões de crédito e débito compatíveis simplesmente encostando o cartão na traseira do iPhone.

O Apple Pay completou dez anos de existência no ano passado. Ao longo desse tempo, a ferramenta ultrapassou a marca de 11 mil bancos suportados ao redor do globo. O serviço, inclusive, foi lançado aqui no Brasil em 2018 e é aceito por milhares de lojas.

Nos últimos meses, o carteira digital da Maçã ganhou o suporte de mais cinco instituições financeiras: Foxbit, Bybit, Robbin, DollarApp e VerdeCard/Quero-Quero. Além delas, também passarem a fazer parte Caju, NG.CASH e Noh.

