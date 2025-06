Apple TV+ agora está disponível pelo Amazon Prime Video no Brasil

As séries e os filmes originais do Apple TV+ agora podem ser acessados diretamente pelo Prime Video no Brasil, já que o streaming da Maçã acaba de se juntar ao Prime Video Canais.

Neles, assinantes do streaming da Amazon podem pagar um valor mensal adicional para assistir a conteúdos do catálogo de outros serviços e, a partir de hoje, produções como “Ted Lasso” e “Ruptura” (“Severance”) podem ser assistidas diretamente pelo serviço da Amazon ao custo de R$22/mês (mesmo preço da assinatura do streaming da Apple), acessando a aba “Assinaturas”.

A adição do Apple TV+ ao catálogo dos Canais do Prime Video já havia acontecido em outros países (como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido), e representa a consolidação de um trabalho conjunto entre as duas gigantes, que beneficiará ambos os lados.

Enquanto o Prime Video amplia a sua integração com outros serviços por assinatura — a plataforma já oferece opções como Paramount+, Max, Discovery+, Universal+, Canais Globo, Sony One e Telecine —, o Apple TV+ aproveita da oportunidade como uma “vitrine” para atrair novos públicos para suas produções originais.

Estamos muito satisfeitos por continuar a lançar o Apple TV+ no Prime Video em lugares como Brasil, Chile, Colômbia e México, levando aos clientes do Prime Video uma seleção ainda maior de programas de TV e filmes, tudo num único serviço […]. O Apple TV+ se estabeleceu como uma referência no setor com histórias inovadoras e aclamadas, e estamos entusiasmados que os assinantes no Brasil agora podem assinar e acessar o catálogo diretamente por meio do Prime Video, de forma fácil e dentro do mesmo aplicativo.

Naturalmente, o catálogo e o preço do Apple TV+ não sofrerão alterações, assim como o preço da assinatura padrão do Prime Video (na qual o Canal do Apple TV+ não está incluso). Os usuários do streaming da Amazon que assinarem o Apple TV+ pelo Prime Video poderão cancelar a assinatura extra a qualquer momento.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

