CAPCOM lança remake de Resident Evil 3 para iPhone, iPad e Mac

E tem mais um jogo da franquia Resident Evil chegando ao ecossistema da Apple! Falo do remake de Resident Evil 3, que foi lançado hoje sem muito aviso pela CAPCOM na App Store e na Mac App Store.

Lançado originalmente em 2020, o game está disponível agora para Macs com chips da família Apple Silicon, iPhones com o processador A17 Pro ou superior e iPads com o chip M1 ou mais recente.

Jill Valentine é uma das últimas pessoas em Raccoon City a testemunhar as atrocidades que a Umbrella cometeu. Para pará-la, a Umbrella libera sua arma secreta suprema: Nemesis!

Completamente localizado em português, o jogo requer pelo menos o iOS/iPadOS 17.0 ou o macOS Ventura 13.0 para rodar, e conta com todo o conteúdo disponibilizado anteriormente para PCs e consoles.

Para comemorar a chegada do título, a CAPCOM está vendendo o jogo (por meio de uma compra interna) por R$43 — o que representa um desconto de 67% — até o dia 16 de abril. Também é possível pagar mais R$12 para desbloquear todas as recompensas do game de uma só vez.

Caso mesmo assim você não esteja convencido a gastar dinheiro nesse título, saiba que é possível jogar os primeiros minutos dele sem pagar nenhum centavo — algo que já se tornou uma tradição para os jogos da série no ecossistema da Maçã.

Com o lançamento de Resident Evil 3, temos agora cinco títulos da franquia de jogos de terror mais popular do mundo devidamente adaptados para os dispositivos da Apple, o que também inclui Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil 7 e Resident Evil Village.

via MacRumors