Como fazer/desfazer a migração de compras de uma Conta Apple para outra

Recentemente, a Apple lançou uma mudança bastante expressiva para quem possui mais de uma Conta Apple (que até pouco tempo, era chamada de ID Apple).

Agora, é possível migrar compras feitas em uma conta secundária para outra que seja a sua principal e, assim, consolidá-las. Caso queira, depois também é possível desfazer essa ação.

Veja como proceder! 😉

Requisitos para a migração

Antes de fazer a migração em si, a Apple pede que você siga os seguintes passos:

Inicie a sessão com as suas duas contas diferentes no iPhone ou iPad. Para isso, abra os Ajustes e toque no seu nome. Uma Conta Apple diferente será exibida em “Mídia e Compras” se você tiver uma conta diferente com sessão iniciada para compras. Se não aparecer uma Conta Apple diferente, selecione “Mídia e Compras” e, em seguida, toque em Finalizar Sessão. Depois, escolha “Mídia e Compras” e “Não é [seu nome]?” para iniciar a sessão em outra Conta Apple.

Certifique-se de que a Conta Apple secundária não faz parte de um grupo diferente de Compartilhamento Familiar e se ela não está sendo usada para o Compartilhamento de Compras.

Certifique-se de que a autenticação de duas etapas está ativada nas duas contas.

Gaste todo o saldo restante da Conta Apple secundária.

Aguarde até que os aluguéis ou pré-vendas terminem na Conta Apple secundária e, se estiver na Coreia do Sul ou na China continental, espere até 15 dias desde a última compra feita nela.

Tenha disponível o seu método de pagamento registrado na conta, além de verificar o método de pagamento da Conta Apple secundária para migrar as suas compras.

Atualize o iPhone/iPad para a versão mais recente do sistema operacional.

Caso você tenha acesso a versões beta de aplicativos pelo TestFlight usando essa sua conta secundária, terá que entrar em contato novamente com os desenvolvedores para eles reenviarem o acesso ao app em questão para o seu novo endereço de email, já que isso não será transferido para a conta principal.

Feito isso, siga os próximos passos!

Como migrar as compras de uma Conta Apple para outra

Abra os Ajustes. Toque no seu nome e em “Mídia e Compras”. Vá até “Ver Conta”. Role até o fim da página e escolha “Migrar compras”.

Revise as informações sobre ambas as contas e siga as tarefas para concluir a migração das compras para a conta principal. Quando finalizar, você verá a mensagem “As compras foram migradas”. Os endereços de email associados a ambas as contas também receberão um email de confirmação.

Como alertado pela Maçã, após a migração a conta secundária não poderá mais ser acessada ou usada para compras; no entanto, caso se arrependa ou tenha feito o processo com a conta errada, é possível reverter o procedimento, como veremos abaixo.

Como desfazer a migração de compras de uma Conta Apple para outra

Se arrependeu? Há um jeito de reverter esse processo. A Apple alerta, porém, que se você desfizer uma migração de compras de uma conta secundária, não será possível migrar compras novamente por um ano.

Abra os Ajustes, toque no seu nome e em “Mídia e Compras”. Selecione “Ver Conta” e inicie a sessão na sua conta.

Role para baixo e procure por “Conta secundária”. Abaixo dessa Conta Apple, estará o texto explicando com qual conta principal as compras estão disponíveis no momento. Selecione então “Desfazer migração”, revise as informações sobre ambas as contas e siga as tarefas para desfazer a migração de compras.

Quando tiver concluído, você verá a mensagem: “O processo para desfazer a migração foi concluído.” Os endereços de email associados a ambas as contas também receberão uma mensagem de confirmação.

Verifique os seus ajustes de “Mídia e Compras”, saia da Conta Apple principal e, em seguida, inicie a sessão com a Conta Apple secundária.

Boa novidade, não acharam?! 😉