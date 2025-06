Conta Apple: como baixar uma cópia dos seus dados

A Conta Apple (conhecida anteriormente como ID Apple) é a porta de entrada para todos os serviços disponibilizados pela Maçã, como o iCloud, que pode armazenar suas fotos, seus calendários, seus contatos, seus emails, suas anotações, etc.

Se quiser, é possível baixar uma cópia de todos os seus dados, o que inclui o seu histórico de compras ou o uso de aplicativos, além dos dados armazenados com a Apple em si. Vale notar, contudo, que o processo de separação desses dados pode levar até sete dias, de acordo com a empresa.

Veja como fazer isso! 😉

Acesse o site “Dados e privacidade” da Apple no seu navegador e, se preciso, faça o login na sua Conta Apple.

Na seção “Obter uma cópia de seus dados”, toque/clique em “Solicitar uma cópia dos seus dados” e marque as categorias que deseja incluir, como os calendários e lembretes do iCloud, os favoritos e a lista de leitura do iCloud, e as informações sobre os serviços de mídia da Apple, por exemplo.

Em seguida, role até o final da página e toque/clique em “Continuar” para escolher um tamanho máximo dos arquivos a serem enviados (mais conveniente para você), a fim de completar o pedido.

Quando os dados estiverem prontos, a Apple os colocará nessa mesma página (“Dados e privacidade”) e lhe avisará que eles estão disponíveis. Você terá 14 dias para baixá-los, caso contrário será preciso fazer a solicitação novamente.

via MacRumors