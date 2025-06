Criador dos relógios Pebble lança seus sucessores: Core 2 Duo e Core Time 2

O criador dos populares relógios Pebble, Eric Migicovsky, anunciou hoje o lançamento do Core 2 Duo e do Core Time 2, que podem ser tranquilamente considerados os sucessores naturais dos wearables da marca, cujos direitos pertencem à empresa Fitbit (atualmente de propriedade do Google).

O lançamento dos relógios sob uma nova marca foi possível graças à decisão recente da gigante de Mountain View de abrir o código do sistema operacional PebbleOS — o que deu a qualquer pessoa ou empresa o direito de integrá-lo a seus dispositivos sem a necessidade de pagar por um licenciamento.

Os dois relógios contam com todos os recursos presentes nos antigos dispositivos Pebble, mas com algumas melhorias. Enquanto o Core 2 Duo é basicamente um Pebble 2 atualizado, o Core Time 2 é um update do Pebble Time 2 — o que mostra que até mesmo parte da nomenclatura dos relógios foi mantida.

A grande mudança no primeiro modelo, que já pode ser encomendado por US$150, é o aumento da autonomia da bateria de 7 para 30 dias. Com a mesma tela epaper em preto e branco de 1,26 polegada, o relógio agora conta com um alto-falante, motor de atuador linear, bússola e barômetro, bem como melhorias nos botões.

O Core Time 2, que pode ser encomendado por US$225, conta com uma tela epaper sensível ao toque de 1,5″ com 64 cores, construção metálica (a do Duo é de policarbonato), um monitor de frequência cardíaca e, assim como o Duo, um alto-falante e os mesmos 30 dias de duração da bateria.

O Core 2 Duo e o Core Time 2, que começarão a ser despachados respectivamente em julho e em dezembro deste ano, contam também com certificação de resistência a água (classificação IPX8), monitoramento de passos e sono, bem como suporte a mais de 10.000 mostradores e aplicativos hospedados no PebbleOS.

via The Verge