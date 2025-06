Google leva edição em tempo real e resumos em áudio ao Gemini

O Google anunciou hoje duas novidades para o Gemini: o Canvas, um espaço colaborativo para editar documentos e códigos (à la ChatGPT), e o Audio Overviews, que transforma textos longos em resumos no formato de podcast.

Sob a promessa de facilitar a vida de quem precisa escrever textos ou desenvolver códigos, o Canvas funciona como um editor colaborativo. Nele, dá para criar, ajustar e refinar documentos ou projetos de programação com a ajuda do Gemini.

Por exemplo: se o usuário está escrevendo um texto e quer que ele fique mais formal ou mais curto, basta destacar o trecho e pedir para a IA alterar. Depois de pronto, o documento pode ser exportado diretamente para o Google Docs e, por lá, é possível continuar trabalhando com outras pessoas.

A ferramenta também tem uma função bem útil para quem trabalha com programação: ele permite visualizar em tempo real as mudanças feitas no código.

Se alguém estiver criando um site, é possível pedir para o Gemini gerar o código HTML de um formulário de inscrição e ver como ele ficará no navegador enquanto faz ajustes. Isso evita a necessidade de alternar entre várias janelas e softwares, o que deixa o processo muito mais prático.

O diretor de produto do Gemini, Dave Citron, explicou que a novidade faz parte de um esforço do Google para tornar a IA mais “ativa”, capaz de ajudar os usuários em tarefas cada vez mais complexas. O Canvas está disponível na web e pelo app da IA para smartphones, embora alguns recursos só possam ser acessados por um computador.

Transforme textos longos em podcasts com o Gemini

Outra novidade é o Audio Overviews, um recurso que já existia no NotebookLM, outra ferramenta de IA da Google, e agora foi integrado ao Gemini.

A ideia é simples: você faz upload de um documento, slide ou até mesmo de um relatório, e o Gemini transforma o conteúdo em um áudio no estilo podcast, com dois apresentadores de IA discutindo o tema de forma descontraída.

Isso é útil para quem precisa compreender informações complexas, como anotações de reuniões, artigos científicos ou relatórios. Em vez de ter que ler tudo, dá para ouvir um resumo dinâmico.

Por padrão, o áudio vem com dois apresentadores destacando os pontos principais e fazendo conexões entre os tópicos. O arquivo, inclusive, pode ser baixado e compartilhado — o que é ótimo para quem precisa estudar ou se preparar para uma apresentação.

Ambos os recursos estão disponíveis sem custos adicionais para usuários do Gemini em todo o mundo — tanto para usuários gratuitos quanto para quem paga pelo Gemini Advanced.

Por ora, o Canvas suporta diversos idiomas. Já o Audio Overviews ainda está restrito ao inglês; o Google, contudo, já adiantou que outros idiomas serão incluídos em breve.