Jeff Pu aposta em MacBook com touchscreen dobrável para 2026-27

Em informações compartilhadas com investidores da GF Securities, sobre as quais cobrimos ontem, o analista Jeff Pu falou sobre o possível cronograma de produção dos dois dispositivos dobráveis que a Apple estaria preparando para serem lançados já no ano que vem (ou no início de 2027).

Novas informações divulgadas por Pu e compartilhadas pelo MacRumors, por sua vez, trazem um relato bem surpreendente sobre o maior modelo, o qual se posicionará como uma espécie de híbrido entre um iPad e um Mac. Segundo o analista, ele rodará o macOS — e não o iPadOS, como se esperava.

Seria algo realmente chocante caso se concretizasse, uma vez que, como bem sabemos, o macOS não é adaptado para telas sensíveis ao toque — detalhe que, inclusive, costuma ser visto como uma justificativa para que a Apple não disponibilize o sistema para os potentes iPads Pro, por exemplo.

Como observou o site, esse seria, na prática, o primeiro MacBook sensível ao toque da história da Apple. Curiosamente, embora não tenhamos rumores recentes sobre algo do gênero, um executivo afirmou no ano passado que a falta dessa tecnologia nos Macs não era algo definitivo na Apple.

Esse também pode representar, de certa forma, o retorno do antigo rumor sobre um MacBook com uma tela OLED sensível ao toque dobrável. No ano passado, o analista Ming-Chi Kuo apostou no adiamento de um projeto do gênero por parte da Apple. Assim como no rumor de Pu, esse dispositivo teria uma tela de 18,8 polegadas.

Embora esse rumor deva ser visto com ceticismo — considerando que ninguém mais disse algo nessa linha recentemente —, as adaptações que a Apple poderá realizar no macOS (como apostado pelo jornalista Mark Gurman) poderiam preparar o terreno para Macs touchscreen ou “dobráveis”.

Dispositivos poderão ter maior eficiência energética

Ainda falando em dobráveis, um novo rumor do leaker conhecido como Phone Chip Expert (também visto pelo MacRumors) indica que a Apple conseguiu reduzir o circuito integrado do drive da sua primeira tela dobrável de 28 para 16 nanômetros — o que dará aos aparelhos uma maior eficiência energética.

Prolongar a vida da bateria deve ser uma prioridade para a Apple, especialmente caso a empresa planeje mesmo lançar dispositivos maiores com uma tela ampla, como o alegado MacBook com a tela dobrável supracitado.

Notícias animadoras, não acham? 🤩