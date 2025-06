MacWhisper 12 traz aguardada função de detecção automática de locutor

O MacWhisper, ferramenta que utiliza inteligência artificial para gerar transcrições de áudio, chegou à sua 12ª versão, que trouxe um recurso há muito tempo solicitado por usuários: reconhecimento automático de locutores.

O app já era capaz de transcrever horas de diálogo de uma gravação de áudio para texto, mas apresentava dificuldades de discernir o que foi dito por cada pessoa. Com a nova atualização, ele é capaz de agrupar separadamente as falas ditas por cada locutor, e interpretá-las ou transformá-las em texto de uma vez.

MacWhisper 12.0 is now available with Automatic Speaker Detection and a much improved transcript view! pic.twitter.com/B4QJM2wcQS — MacWhisper (@macwhisperapp) March 13, 2025

A atualização para a versão 12.0 torna o MacWhisper o primeiro aplicativo para Mac a oferecer esse tipo de recurso localmente no dispositivo. Para além do reconhecimento local, ele conta com a ajuda das APIs de transcrição da ElevenLabs e Deepgram para oferecer suporte alternativo ao reconhecimento de locutores.

Agora, quando você transcreve uma entrevista, reunião ou conversa, o MacWhisper detecta automaticamente diferentes locutores, agrupa seus discursos e os rotula, tornando suas transcrições mais claras e fáceis de navegar. Isso é uma virada de jogo, e temos orgulho de ser os primeiros a trazer o reconhecimento de voz localmente no dispositivo, graças à nossa colaboração com a ArgMax e seus modelos WhisperKit Pro e SpeakerKit. Todo o processamento acontece de forma privada no seu Mac, o que significa que nenhum dado é enviado para um servidor, e ele funciona offline. Começar é fácil — basta transcrever seu áudio, atribuir nomes a cada falante e pronto.

Apesar de a nova função ser a grande novidade da atualização, o MacWhisper 12 também trouxe diversas melhorias na identificação e transcrição de fala — até uma versão 12.1, com suporte para novos serviços de IA, a possibilidade de salvar transcrições como arquivos .whisper e outras pequenas melhorias, já foi lançada.

O MacWhisper está disponível para download gratuito na Mac App Store e seu plano básico conta com transcrição gratuita do OpenAI Whisper. Para ter acesso a todos os recursos e funcionalidades do app, incluindo o reconhecimento automático de diferentes locutores, é necessário assinar o plano Pro, que custa 60€ (para um Mac), mas está sendo vendido em seu site oficial pelo valor promocional de 53,10€.

via 9to5Mac