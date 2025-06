Polícia de Denver, nos EUA, também distribuirá AirTags gratuitamente

O departamento de polícia da cidade de Denver (no Colorado, Estados Unidos) distribuirá AirTags gratuitamente para a população por meio do DenverTrack, programa lançado em 2023 com o objetivo de reduzir o roubo de veículos — uma iniciativa também realizada em outros estados americanos.

De acordo com o AppleInsider, a polícia de Denver fornecerá um total de 450 rastreadores para donos de veículos entre os dias 19 e 21 de março — número que inclui tanto AirTags quanto Samsung SmartTags (obviamente, para aqueles com smartphones Android).

Para ter direito ao benefício, os motoristas devem cadastrar seus veículos em um formulário no site do programa, agendar um horário para a retirada do rastreador e ter o devido cadastro dele no smartphone para acompanhamento.

Com o registro na base de dados do DenverTrack, bastará ligar para o 911 em caso de roubo e confirmar o cadastro no programa para que a polícia inicie os trabalhos visando a recuperação do veículo ou o fornecimento de um novo rastreador.

Por motivos óbvios, os agentes não terão acesso automático à localização do veículo, sendo necessário à vítima fornecer manualmente os dados exibidos em seu smartphone ou compartilhá-la — uma possibilidade para os AirTags desde o iOS 18.2.

Além de meramente recuperar veículos roubados, o DenverTrack também tem como objetivo prevenir que os crimes aconteçam, entregando aos donos dos veículos cadastrados um adesivo visando desencorajar a ação de criminosos.

