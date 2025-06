Tap to Pay chega a mais países da Europa, incluindo Portugal

A Apple anunciou hoje que o Tap to Pay, seu recurso de pagamentos por aproximação voltado a comerciantes, está disponível em mais uma série de países da Europa, o que inclui Portugal.

Disponível no Brasil desde o fim de 2023, o Tap to Pay permite aceitar pagamentos por aproximação usando o próprio iPhone e um app do parceiro para iOS.

A Apple firmou parcerias com uma série de fintechs para disponibilizar a novidade nos países dessa nova leva. Eis a lista completa:

Portugal : Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp e Viva.

: Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp e Viva. Bulgária : Adyen, myPOS, Revolut e Viva; em breve, SumUp.

: Adyen, myPOS, Revolut e Viva; em breve, SumUp. Finlândia : Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp e Viva; em breve, Surfboard Payments.

: Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp e Viva; em breve, Surfboard Payments. Hungria : Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva e Worldline.

: Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva e Worldline. Liechtenstein : Adyen.

: Adyen. Polônia : Adyen, eService com PKO Bank, Mollie, Stripe, SumUp, Viva e Worldline; em breve, Planet Pay, Revolut e PeP (parte da Nexi).

: Adyen, eService com PKO Bank, Mollie, Stripe, SumUp, Viva e Worldline; em breve, Planet Pay, Revolut e PeP (parte da Nexi). Eslováquia : Adyen, Global Payments Slovenská Sporitel’ňa, Revolut e Worldline; em breve, SumUp.

: Adyen, Global Payments Slovenská Sporitel’ňa, Revolut e Worldline; em breve, SumUp. Eslovênia : Adyen, Revolut e Worldline; em breve, SumUp

: Adyen, Revolut e Worldline; em breve, SumUp Suíça: Adyen, Mollie, myPOS, Nexi, Stripe, SumUp e Worldline; em breve, hobex.

De acordo com a Apple, ele é baseado na tecnologia de NFC , e funciona com cartões de débito e crédito por aproximação das principais bandeiras, incluindo American Express, Mastercard e Visa.

Boa novidade, não? 💳📱