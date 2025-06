Update do Vivaldi aprimora desempenho, carregamento de páginas e mais

O navegador Vivaldi acaba de ganhar uma atualização para a versão 7.2, que traz diversas melhorias de desempenho.

O browser, que já é focado em customização e produtividade, recebeu novos atalhos e uma barra de pesquisa simplificada, dentre outros recursos.

Entre as novidades, o Vivaldi 7.2 apresenta a nova barra de endereços, que foi simplificada e agora fornece resultados de pesquisa mais relevantes e com mais rapidez. Ela está mais precisa e personalizável, oferecendo melhores sugestões para que o usuário encontre o que busca com mais facilidade.

Em comparação à versão anterior, o Vivaldi 7.2 também otimizou o tratamento de conexão, reduzindo o tempo de carregamento das páginas. Por mais que as especificações sobre a velocidade de carregamento não possam ser acessadas, o Vivaldi promete uma agilidade cerca de 2x maior do que antes.

O navegador também lançou um recurso de “prioridades” para atalhos de teclados, que facilita o seu gerenciamento. Caso o usuário utilize muitos atalhos, esse recurso permite priorizar shortcuts específicos do Vivaldi ou da página acessada, garantindo que um não entre em conflito com o outro e que eles funcionem como desejado.

Outra nova função importante é a de transformar emails em eventos no calendário, que acrescenta reuniões, lembretes, shows, etc. como eventos na agenda do calendário de forma automática, diretamente de datas recebidas nos emails — e facilita que o usuário fique por dentro de seus compromissos.

Por fim, o Vivaldi 7.2 trouxe outros novos recursos, como um widget de moeda, que fornece conversões em tempo real no painel do navegador, comandos rápidos para acessar espaços de trabalho de forma ágil e reordenação de diferentes contas de email pelo Vivaldi Mail.

O Vivaldi 7.2 está aqui, oferecendo uma experiência de navegação mais rápida, inteligente e independente. NO ENTANTO, esta atualização não é apenas sobre uma melhor navegação, é sobre lutar por uma web que funcione para as pessoas, não para as corporações. Num momento em que o poder digital está cada vez mais concentrado nas mãos de alguns gigantes da tecnologia, o Vivaldi se mantém firme como uma alternativa europeia, defendendo escolha, privacidade e personalização.

O Vivaldi 7.2 pode ser baixado em seu site oficial ou atualizado diretamente pelo navegador, que também está disponível na App Store para iPhones e iPads.