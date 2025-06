WhatsApp limitará número de mensagens de transmissão e testa filtros para Status/Canais

O WhatsApp anunciou que limitará o número de mensagens de transmissão que tanto usuários individuais quanto empresariais poderão enviar, segundo informações do TechCrunch. Isso, de acordo com o mensageiro, tem como objetivo reduzir o spam no aplicativo.

Tal limite será mensal (30 mensagens por mês, por exemplo) e mudará durante o período de testes — ou seja, a quantidade final poderá ser maior ou menor. Segundo o mensageiro, usuários que quiserem enviar mais mensagens para um grande número de pessoas podem usar os Status ou Canais.

Já para os usuários empresariais, a empresa disse que em breve apresentará uma versão paga do recurso de mensagens de transmissão com algumas ferramentas adicionais, como a opção de agendar mensagens e criar conteúdos personalizados. A princípio, os comerciantes receberão 250 mensagens personalizadas gratuitamente e, depois, terão que pagar por mensagens adicionais (cujo preço ainda não foi definido/anunciado).

Por fim, a Meta também está ajustando o logo/ícone do seu aplicativo WhatsApp Business tanto no iOS quanto no Android:

Filtros na aba Atualizações

O WhatsApp também está testando, como divulgado pelo WABetaInfo, um recurso para filtrar atualizações de Status e Canais — como já existe na aba Conversas. Isso permitirá exibir apenas atualizações de Status ou então apenas Canais, bem como manter a visualização de ambos quando nenhum filtro é aplicado.

Além disso, ativar o filtro de Status organiza as atualizações em uma lista vertical, trazendo de volta o layout que alguns usuários preferiam — em vez da visualização em carrossel.

Os novos filtros estão disponíveis para testadores do mensageiro e deverão ser disponibilizados para todos em breve.