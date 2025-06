Apple caiu 43% no mercado de VR do terceiro pro quarto trimestre de 2024

Um novo relatório da Counterpoint Research indica que a Apple registrou uma queda relevante no mercado de dispositivos focados em realidade virtual do terceiro para o quarto trimestre de 2024, a qual foi impulsionada pela diminuição do hype inicial nas vendas do seu primeiro dispositivo do gênero, o Apple Vision Pro.

Os envios do headset da Maçã caíram 43% nos últimos três meses do ano passado em relação ao trimestre anterior, mesmo com a expansão para novos mercados no período. Embora tenha registrado um aumento no mercado empresarial, a participação da empresa caiu de 9% para apenas 2% em relação ao trimestre anterior.

A Meta foi na direção contrária da Maçã e subiu de 65% de participação no terceiro trimestre para 84% no quarto, graças ao lançamento do headset Quest 3S. A Sony agora detém a segunda posição (com 9%); a Pico fica em terceiro (3%); e a DPVR vem logo na sequência (2%), ao lado da Apple.

Quando falamos no mercado como um todo, a queda foi de 5% no último trimestre e de 12% ao longo de todo o ano. Essa foi a terceira queda anual consecutiva para esse setor, o qual enfrenta problemas como limitações de hardware, falta de conteúdos de entretenimento e baixo engajamento dos consumidores.

Pulando para o mercado de realidade aumentada, o cenário é um pouco mais positivo. Embora também tenha registrado um declínio de 8% ao longo de 2024, uma projeção da Counterpoint prevê uma recuperação no mercado de headsets do gênero em 2025 e um crescimento de mais de 30% até 2026.

Tal crescimento deverá ser impulsionado pela entrada de gigantes da indústria nesse mercado (como o Google, que apresentou o sistema operacional Android XR recentemente) e pela integração da inteligência artificial com a tecnologia — algo que vem sendo preparado, inclusive, pela própria Apple.

