Apple TV+: Dane DeHaan é o mais novo nome no elenco de “Neuromancer”

De acordo com informações do Deadline, a série “Neuromancer” (futura adaptação do clássico romance homônimo de William Gibson para o Apple TV+) ganhou mais um nome de peso em seu elenco.

Publicidade

Trata-se Dane DeHaan, conhecido por papéis em filmes como “Oppenheimer” e “O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro”, o qual se terá um papel recorrente importante na produção.

DeHaan interpretará Peter Riviera, personagem que contracenará diretamente com Callum Turner e Briana Middleton, que viverão os protagonistas Case e Molly na série criada por Graham Roland e JD Dillard.

Como na história original, Case é um super-hacker que é envolvido em uma missão de espionagem digital e crimes de alto risco, enquanto Molly é a mercenária assassina que atua como sua fiel parceira.

Publicidade

Além de DeHaan, Turner e Middleton (todos já anunciados) a adaptação de “Neuromancer” também contará com os atores Joseph Lee, Mark Strong, Cleménce Poésy e Peter Sarsgaard em seu elenco.

A série contará com os criadores como produtores executivos, ao lado de David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Drake, Adel ‘Future’ Nur, Jason Shrier e Zack Hayden.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.