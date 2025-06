Co-CEO da Netflix admite não saber motivo de o Apple TV+ existir

Embora o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, fará uma aparição em “O Estúdio” (“The Studio”), próxima série do Apple TV+ com Seth Rogen, ele disse recentemente em uma entrevista não saber qual o motivo de o serviço de streaming da Maçã existir.

Sarandos fará uma sátira de si mesmo em um episódio do seriado — porém, dada a reputação dele como um executivo bastante competitivo, é no mínimo “controverso” ele ter concordado em aparecer em uma produção de uma plataforma concorrente.

Ainda assim, quando questionado pela Variety sobre as estratégias das suas rivais no mercado, ele não deu o braço a torcer e disse que, no caso da Apple, não entende o motivo de eles estarem no streaming, além do marketing.

Não entendo isso [o Apple TV+] além de uma jogada de marketing, mas eles são pessoas realmente inteligentes. Talvez eles vejam algo que nós não vemos.

Vale notar que o Apple TV+ completará seis anos de vida em 2025 — ou seja, há pouco mais de meia década o executivo tem dúvidas sobre o motivo dessa investida da gigante de Cupertino.

De qualquer modo, o Apple TV+ está relativamente distante de ser uma “ameaça” para a Netflix (especialmente no Brasil) — o que não tem impedido a Maçã de planejar investimentos a fim de ampliar o seu catálogo.

