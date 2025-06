HuggingSnap: app usa IA para analisar o que aparece na câmera do iPhone

A Hugging Face, uma startup especializada em inteligência artificial, acaba de lançar um aplicativo novo para iPhone chamado HuggingSnap.

Publicidade

A proposta é bem interessante: o app usa IA para descrever, em tempo real, o que a câmera do seu celular está capturando. E o melhor: tudo funciona direto no seu aparelho, sem precisar de internet ou enviar dados para a nuvem.

O segredo por trás do HuggingSnap é o smolvlm2, um modelo de IA criado pela própria desenvolvedora. Ele é capaz de analisar cenas, identificar objetos, ler textos e até explicar o que está acontecendo na imagem.

Imagine estar viajando, estudando ou fazendo compras e poder apontar a câmera para algo que você não entende muito bem; o app tira suas dúvidas na hora! A Hugging Face diz que ele é uma mão na roda para explorar o mundo ao seu redor.

O que chama atenção no HuggingSnap é que ele funciona totalmente offline. Enquanto muitos apps de IA dependem da nuvem para processar informações, esse faz tudo direto no seu celular, garantindo mais privacidade (e economizando bateria).

Publicidade

A empresa reforça que, apesar de já existirem outras ferramentas parecidas (inclusive as da Apple, como a Inteligência Visual (Visual Intelligence) — recurso da Apple Intelligence —, o diferencial do HuggingSnap é justamente essa independência da internet.

O app está disponível para iPhones com iOS 18 ou versões mais recentes. Quem preferir também pode usá-lo no Mac ou até no Apple Vision Pro, o que abre um leque de possibilidades para quem quer experimentar a tecnologia em diferentes dispositivos.

Publicidade

Se você curte novidades tecnológicas e quer uma ajudinha extra para entender o que está vendo por aí, o HuggingSnap está disponível gratuitamente na App Store. Vale a pena dar uma olhada!

via TechCrunch