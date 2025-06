iPhone sem conector não violaria leis do bloco, diz União Europeia

No último final de semana, ficamos sabendo que a Apple teria considerado lançar o rumorado “iPhone 17 Air/Slim” sem nenhum tipo de porta, o que provavelmente obrigaria usuários a recarregá-lo com a ajuda de acessórios MagSafe ou Qi/Qi2.

Como explicado pela jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), porém, a empresa teria decidido não seguir em frente com essa ideia devido a um receio de que a União Europeia — que há algum tempo obriga as empresas a adotarem o USB-C como a principal forma de alimentar os seus dispositivos, por conta de preocupações ambientais — pudesse entrar com uma nova ação contra a empresa, travando as vendas do seu novo smartphone.

Pois bem, conforme apurado pelo pessoal do 9to5Mac, que foi atrás de uma representante do bloco político-econômico para confirmar essa informação, isso não seria um problema para a Apple.

Segundo a assessora de imprensa da Comissão Europeia, Federica Miccoli, as empresas só precisam incluir uma porta USB-C caso escolham integrar algum tipo de solução de carregamento cabeado no seu dispositivo. Em outras palavras, caso a ideia do produto seja justamente não ter nenhuma porta, ele está completamente livre para ser lançado sem o padrão no Velho Continente:

Sim. Como tais equipamentos de rádio não podem ser recarregados via carregamento com fio, eles não precisam incorporar a solução de carregamento harmonizada (com fio).

Ela deixou claro, no entanto, que a UE também trabalha de modo a evitar a fragmentação no mercado de carregadores sem fio — o que provavelmente não seria um problema para a Apple, uma vez que os iPhones já são compatíveis com o padrão Qi (que é amplamente adotado na indústria) e sua nova geração, o Qi2, que incorpora as soluções introduzidas pela Maçã com o MagSafe:

A Comissão promoverá a harmonização do carregamento sem fio para evitar a fragmentação futura do mercado interno e quaisquer efeitos negativos sobre o consumidor e o meio ambiente. A Comissão monitorará a evolução de todos os tipos de tecnologias de carregamento sem fio (não apenas indutivas), particularmente desenvolvimentos de mercado, penetração de mercado, fragmentação de mercado, desempenho tecnológico, interoperabilidade, eficiência energética e desempenho de carregamento. Conforme declarado no considerando 13 da Diretiva do Carregador Comum, “a Comissão deve tomar medidas para promover e harmonizar tais soluções para evitar a fragmentação futura do mercado interno”.

Levando em conta tudo isso, caso a Apple realmente tenha desistido de seguir por esse caminho por medo de uma possível reação negativa por parte da UE (o que, vamos combinar, seria um tanto curioso, já que a empresa provavelmente tem equipes inteiras de pessoas que destrincharam o documento da lei que passou a impor o uso do USB-C), podemos considerar que o bloco deu o seu “sinal verde” para que a empresa siga com o desenvolvimento de um aparelho portless — se não no “iPhone 17 Air/Slim”, quem sabe no “iPhone 18 Air/Slim”, não é mesmo?

Vocês curtiriam um iPhone sem conector nenhum, possivelmente ainda mais à prova d’água do que é hoje?

