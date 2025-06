Mirando público do iPhone 16e, Google anuncia o intermediário Pixel 9a

O Google anunciou hoje o Pixel 9a, o seu mais novo smartphone intermediário — e que chega para competir com o iPhone 16e, da Apple.

Com um design renovado que, surpreendentemente, aposenta o módulo da câmera horizontal que se tornou uma das grandes marcas da linha, o smartphone chega equipado com o chip Tensor G4, o que significa que ele é compatível com os mesmos recursos de inteligência artificial que os modelos mais caros da linha Pixel 9, além de vir com uma promessa de sete anos para atualizações de software.

Equipado com uma lente grande-angular de 48 megapixels e uma ultra-angular de 13MP, o Pixel 9a conta com recursos de câmera populares, como Add Me, Best Take, Magic Editor, Magic Eraser, Audio Magic Eraser, Night Sight, além do modo de astrofotografia e o novo modo de panorama com o Night Sight.

A tela OLED do aparelho, chamada de Actua display, por sua vez, é bastante parecida com a do Pixel 9, contando com o mesmo tamanho (6,3 polegadas), a mesma resolução (1080×2424 pixels), a mesma proporção (20:9) e até o mesmo brilho (2.700 nits), além de ser capaz de atingir taxas de atualização de até 120Hz (embora ele venha limitado a 60Hz por padrão — detalhe que pode ser alterado nas configurações do smartphone).

A diferença, ainda falando da tela, fica mesmo pela razão de contraste do display (que é ligeiramente pior) e pelo uso da tecnologia Gorilla Glass 3 (em vez de Gorilla Glass Victus 2, como é o caso do Pixel 9).

O grande destaque do Pixel 9a, porém, talvez seja a sua bateria de 5.100mAh — a maior já usada em um smartphone da linha. Essa capacidade toda se traduz, segundo o Google, em uma autonomia de mais de 30 horas com uma única carga, a qual pode ser reposta com a ajuda de um cabo USB-C ou de um carregador Qi. O Pixel 9, só para efeito de comparação, aguenta aproximadamente 24 horas longe da tomada.

Disponível nas cores Peony (coral), Iris (roxo), Porcelain (branco) e Obsidian (preto), o Pixel 9a sai a partir de US$500 nos Estados Unidos, podendo ser configurado com 128GB ou 256GB de armazenamento. Ele também vem com 8GB de RAM em todas as suas configurações, além de contar com certificação IP68 contra água e poeira.

De acordo com o Google, o Pixel 9a será disponibilizado no começo de abril na Google Store e em lojas parceiras, em países e regiões selecionadas.