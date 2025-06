OpenAI libera modelo o1-pro, mais avançado, para desenvolvedores

A OpenAI liberou a versão mais poderosa do modelo o1, lançado no ano passado, para desenvolvedores. Trata-se do o1-pro, o qual já está disponível em sua API .

De acordo com a empresa, o o1-pro usa mais poder computacional do que o o1, para fornecer “respostas consistentemente melhores”.

Atualmente, ele está disponível apenas para desenvolvedores selecionados, e a OpenAI está cobrando caro por ele: US$150 por cada 1 milhão de tokens inseridos e US$600 por cada 1 milhão de tokens gerados pelo modelo (~750.000 palavras).

O o1-pro na API é uma versão do o1 que usa mais computação para pensar mais e fornecer respostas ainda melhores para os problemas mais difíceis. Depois de receber muitas solicitações da nossa comunidade de desenvolvedores, estamos animados em trazê-lo para a API para oferecer respostas ainda mais confiáveis.

Disponível originalmente desde dezembro passado para assinantes do ChatGPT Pro, as primeiras impressões do modelo não foram positivas, com reclamações de que ele teve dificuldades em certas circunstâncias.

Além disso, benchmarks realizados internamente pela OpenAI no fim do ano passado mostraram que o o1-pro teve um desempenho apenas um pouco melhor do que o o1 padrão em problemas de codificação e matemática. No entanto, os testes também apontaram que ele respondeu a esses problemas de forma mais confiável.

via TechCrunch