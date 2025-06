Speedtest aponta que o modem C1 da Apple não faz feio frente ao da Qualcomm

Uma pesquisa da Ookla, empresa responsável pelo popular aplicativo de medição de velocidade da internet Speedtest, concluiu que o iPhone 16e chega a superar as velocidades médias do iPhone 16 em taxas de velocidade baixas e medianas, mas perde ao navegar a altas frequências.

O comparativo envolvendo os dois aparelhos se dá devido à novidade trazida pelo telefone mais recente: a presença do C1, modem 5G desenvolvido pela própria Apple, em contraste ao modem da Qualcomm presente em todos os modelos de iPhones lançados no ano passado pela empresa.

Se pegarmos os dados de velocidade e dividirmos em dez partes iguais, o ponto correspondente a 10% dos dados (na ponta onde estão os com o pior desempenho), o iPhone 16e atinge uma velocidade de navegação média de 27,35Mbps, maior que os 16,66Mbps registrados pelo iPhone 16.

Na fatia dos dados com as melhores velocidades registradas, a coisa se inverte. No decil 90%, o iPhone 16 acumulou médias de 756,13Mbps, enquanto o iPhone 16e ficou com apenas 560,4Mbps. A mediana mostrou o iPhone 16 com 210,55Mbps, enquanto o iPhone 16e acumulou 217,64Mbps.

Essa tendência se reflete também quando observamos os desempenhos dos dois aparelhos em relação às três principais operadoras de telefonia celular dos Estados Unidos. Enquanto o iPhone 16e registra melhor desempenho na AT&T e na Verizon, o iPhone 16 se sai bem melhor na T-Mobile.

A T-Mobile, cabe destacar, é a única operadora a possuir uma rede de 5G Standalone (SA) comercializada em todo o país — o que significa velocidades mais altas em relação às demais. Enquanto isso, o chip C1 do iPhone 16e possui limitações em termos de 5G SA e não conta com suporte a mmWave.

Outro ponto analisado pelo comparativo diz respeito às taxas de upload, com resultados surpreendentes. Ao contrário do que foi observado nas de download, elas foram mais altas nas três operadoras, com uma diferença significativa na AT&T e na Verizon e uma vantagem pequena na T-Mobile.

Embora registre taxas de desempenho menores a velocidades mais altas, os dados divulgados pela Ookla podem ser considerados positivos para o iPhone 16e — principalmente por se tratar de um aparelho que tem como alvo usuários com um menor poder aquisitivo.

