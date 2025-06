Substage é um utilitário que usa IA para facilitar diversas tarefas no macOS

Já pensou executar diversas atividades no macOS sem realmente efetuá-las por conta própria? Caso tenha pensado ou nunca imaginou algo assim, apresento-lhes o Substage, um utilitário que certamente facilitará a sua vida.

Em suma, ele adiciona uma barra de comando abaixo das janelas do Finder e permite que você use linguagem natural para converter mídias, gerenciar arquivos, executar cálculos e muito mais.

Ao enviar uma solicitação, o Substage converte-a em um comando do Terminal e, se ela for potencialmente arriscada, pede uma confirmação antes de executá-la.

O desenvolvedor do utilitário, Joseph Humfrey, disse esperar que o app encontre um público mais amplo além de desenvolvedores. Sua principal recomendação de uso para usuários em geral, inclusive, é a conversão de mídia — seja redimensionar imagens rapidamente, recodificar vídeos, etc. Mais do que isso, o Substage também pode lidar com gerenciamento de arquivos, inspeção de metadados e tarefas gerais, como solicitações da web e cálculos.

Humfrey também alerta que o app compartilha alguns dados com os modelos de IA da OpenAI, da Anthropic e da Mistral — os quais são removidos dos servidores em 30 dias. No futuro, porém, ele pretende oferecer uma opção que rode certos aspectos do software localmente no dispositivo.

O Substage pode ser baixado nessa página e requer pelo menos o macOS Sequoia 15. Ele pode ser testado gratuitamente por duas semanas e, após esse período, é necessário escolher a assinatura mensal (US$4) ou anual (US$30).