Telegram atinge marca de 1 bilhão de usuários ativos mensais; CEO chama WhatsApp de “imitação barata”

O fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, compartilhou hoje uma mensagem em seu canal do app comemorando o número de 1 bilhão de usuários ativos mensais na plataforma. Segundo ele, esse marco torna o Telegram o segundo app de mensagens mais popular do mundo — desconsiderando o WeChat, atrás apenas do WhatsApp.

Ele acrescentou que a receita do app também aumentou, registrando um lucro de US$547 milhões em 2024. Isso se deu ao aumento do engajamento dos usuários — que, de acordo com Durov, abrem o Telegram em média 21 vezes por dia e gastam 41 minutos no app diariamente.

✅ 1 billion monthly active users — milestone reached. pic.twitter.com/ZfwWcrFCGu — Pavel Durov (@durov) March 19, 2025 ✅ 1 bilhão de usuários ativos mensais — marco alcançado.

Ao fim de sua mensagem, Durav aproveitou para alfinetar o rival WhatsApp, chamando-o de “imitação barata e diluída do Telegram”. Segundo ele, o outro app tentou por anos copiar as inovações do Telegram.

Durante anos, eles tentaram desesperadamente copiar nossas inovações enquanto queimavam bilhões em campanhas de lobby e RP para nos desacelerar. Eles falharam. O Telegram cresceu, tornou-se lucrativo e — diferentemente do nosso concorrente — manteve sua independência.

O WhatsApp possui mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais, se consagrando como o app de mensagens mais utilizado do mundo — desconsiderando a China, onde o WeChat é muito forte —, e ambas as plataformas disputam pela atenção e participação de outras empresas e criadores por meio de recursos como canais e contas oficiais.

Além disso, o Telegram atrai diversos entusiastas de criptomoedas por integrar o blockchain TON, carteiras e outros recursos para criar um sistema financeiro dentro do próprio app, que permite pagar para desbloquear conteúdos exclusivos, dar gorjetas aos criadores e realizar outras compras.