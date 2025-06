A coisa está feia: Siri não consegue nem dizer em que mês nós estamos

Há muitos anos, a Siri é tida como a pior assistente virtual do mercado, sendo incapaz de realizar tarefas simples que alternativas como o Google Assistente e a Alexa (da Amazon) fazem com maestria desde antes dessa enxurrada de recursos empurrados por IA.

No ano passado, a Apple finalmente prometeu mudar essa situação com a chegada da Apple Intelligence, que serviu como um gancho para a maior reformulação na história da Siri — e que, como sabemos, foi adiada para 2026 (embora algumas fontes importantes digam que esse atraso poderá ser maior do que o anunciado).

Como notado por John Gruber (do Daring Fireball), no entanto, essa “nova” Siri pode ter, na verdade, piorado as coisas, embora ainda não esteja na sua forma final, para ser justo.

Um sintoma disso é um tópico do Reddit que ganhou certa tração nos últimos dias, no qual uma série de usuários tem debatido sobre a incapacidade da Siri de responder a uma pergunta teoricamente simples: “What month is it?” (“Em que mês estamos?”).

Como é possível notar na imagem acima, a assistente virtual da Apple respondeu dizendo “Sorry, I don’t understand” (ou “Desculpe-me, não entendi”, em português), o que é no mínimo ridículo.

Nós do MacMagazine chegamos a reproduzir mesma pergunta em português, e a resposta não foi diferente:

Outro usuário nesse mesmo tópico tentou uma variação da mesma pergunta, “What is the current month?” (“Qual é o mês atual?”, em português), o que finalmente resultou em uma resposta mais substancial, só que… ainda mais esdrúxula: “It is 2025” (“Estamos em 2025”).

Como comentamos aqui, o chefe da Siri, Robby Walker, teria reconhecido internamente que o atraso da nova versão da assistente virtual é uma “vergonha”, embora tenha dito estar “orgulhoso” pelo trabalho do seu time de engenheiros.

Agora, ao que tudo indica, a Apple focará em um redesign dos seus sistemas operacional como uma forma de abafar toda a polêmica envolvendo a Apple Intelligence — o que significa que termos que lidar com essa Siri “burra” por mais um tempo.

Complicado…