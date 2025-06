Apple é processada por promover recursos de IA que foram adiados

O adiamento dos recursos poderosos de inteligência artificial prometidos pela Apple para a Siri na WWDC24 continua dando pano para manga. Agora, a empresa está sendo alvo de um processo nos Estados Unidos, sob as acusações de “propaganda enganosa” e “concorrência desleal”.

De acordo com o Axios, o processo foi registrado ontem no Tribunal Distrital de San José (no estado da Califórnia) e busca o status de ação coletiva. O objetivo é obter uma indenização para aqueles que compraram iPhones ou outros dispositivos compatíveis com a Apple Intelligence.

O argumento é de que a Apple veiculou anúncios para “cultivar uma expectativa clara e razoável do consumidor de que esses recursos transformadores estariam disponíveis após o lançamento do iPhone”, fazendo referência à linha iPhone 16.

Desde o lançamento desses modelos, no ano passado, a Maçã vem lançando novos dispositivos sob o slogan “Feito para a Apple Intelligence”. Parte dos recursos prometidos já foi lançada, mas a ausência da Siri mais contextual, uma das novidades mais aguardadas, só dará as caras em 2026.

Ao contrário das alegações da ré sobre recursos avançados de IA, os produtos ofereceram uma versão significativamente limitada ou totalmente ausente da Apple Intelligence, enganando os consumidores sobre sua utilidade e desempenho reais.

Um dos destaques do processo é um dos comerciais estrelados pela atriz Bella Ramsey, o qual apresenta a Siri mais contextual como um dos destaques do iPhone 16 Pro. Recentemente, após o adiamento dos recursos, a Maçã removeu esse vídeo em específico do seu canal no YouTube.

Comercial da Apple destacando a Siri mais pessoal | Imagem: MacRumors

Ainda assim, [a Apple] não conseguiu retirar todas as representações igualmente falsas no mercado, que começaram no verão de 2024, muito menos tomar qualquer ação para remediar adequadamente os consumidores prejudicados pela fraude generalizada.

Como o recurso foi apresentado como um dos destaques para a geração atual dos aparelhos da empresa, não deixa de ser mesmo estranho o fato de que ele não terá sido lançado nem mesmo antes de os “iPhones 17” chegarem ao mercado — o que deverá acontecer em setembro próximo.

