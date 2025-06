Apple inicia construção de campus e estúdios na Califórnia

A Apple deu início às obras do seu novo campus e dos seus estúdios de produção em 8888 Venice Boulevard, na divisa entre Los Angeles e Culver City, cidades da Califórnia (Estados Unidos). Essas informações foram publicadas hoje pelo site Urbanize LA.

O projeto, que vai ocupar uma área de quase 50.000 metros quadrados, com dois edifícios para escritórios e produção, é uma expansão importante da empresa na região. O espaço abrigará equipes do Apple TV+, Apple Music e outros setores, com capacidade para mais de 3.000 funcionários até 2026.

Desenvolvido pelo escritório de arquitetura Gensler, o campus terá um prédio de quatro andares e outro de cinco, ambos com terraços nos andares superiores.

Além disso, o local vai contar com estacionamento subterrâneo para 1.200 carros e cerca de 5.400 metros quadrados de áreas abertas, incluindo um pátio central, áreas verdes e um pequeno parque próximo ao prédio que a Maçã já ocupa em 8777 Washington Boulevard.

A construção está sendo feita em duas etapas, que acontecerão em paralelo. A parte do campus que fica em Los Angeles deverá ficar pronta primeiro, seguida pela parte em Culver City. O projeto faz parte do plano da Apple de investir US$500 bilhões nos Estados Unidos nos próximos quatro anos.

Além do campus, a empresa também começou a construir dois novos estúdios de produção no local, quatro anos depois de comprar o terreno em 2021. Esses estúdios vão reforçar a estrutura do Apple TV+, que já opera em um prédio próximo, com 12.000 metros quadrados de escritórios.

A expansão acontece em um momento em que a Apple está ajustando os orçamentos do Apple TV+ — que ainda não dá lucro, diga-se de passagem —, mas a empresa segue investindo no crescimento das suas operações em LA.

via AppleInsider