Apple TV+ dá prejuízo de US$1 bilhão por ano para a Maçã, segundo o The Information

Às vésperas da exibição do último episódio da inquestionavelmente bem-sucedida segunda temporada de “Ruptura” (“Severance”) no Apple TV+, o The Information publicou um novo relatório destacando o impacto financeiro do serviço de streaming nos negócios da Apple como um todo.

Conforme visto na reportagem pelo 9to5Mac, a Maçã perde cerca de US$1 bilhão por ano com o serviço. Isso significa que o dinheiro que é gasto pela empresa com o Apple TV+ é maior que o lucro gerado por meio de assinaturas e outras fontes de renda.

Embora numericamente seja um valor bem relevante, o prejuízo é uma fração mínima do dinheiro obtido pela Maçã anualmente. Além disso, o prejuízo causado pelo serviço já é amplamente conhecido — e era até esperado inicialmente, dado o modelo de negócios da plataforma.

No entanto, há indícios de que a Apple trabalha para mudar esse cenário, com relatórios indicando planos envolvendo uma diminuição nos investimentos ou até mesmo a adoção de estratégias como um plano com anúncios e licenciamento de produções.

E quanto aos assinantes?

O site também afirmou que o Apple TV+ totalizou 2024 com 45 milhões de assinantes — um número que muito provavelmente já aumentou neste ano com o sucesso de “Severance” e que poderá ser ainda maior com o confirmado retorno da série “Ted Lasso”.

Além disso, a Apple vem investindo para tornar o Apple TV+ mais acessível. Só neste ano, o serviço lançou seu aplicativo oficial para Android e também expandiu o acesso por meio do Amazon Prime Video para mais países (inclusive no Brasil).

Resta saber se os movimentos recentes da empresa resultarão em uma mudança significativa nesse cenário.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

