Apple volta a ser eleita “Anunciante Criativa do Ano” em Cannes Lions

A edição deste ano de Cannes Lions concedeu à Apple o prêmio honorário de “Anunciante Criativa do Ano” (“Creative Marketer of the Year”). É a segunda vez que a premiação mundialmente famosa no meio da publicidade reconhece a Maçã nessa categoria, conquistada por ela anteriormente em 2019.

Publicidade

O prêmio de “Anunciante Criativo do Ano” existe desde a edição de 1992 do festival e já foi vencido por outras grandes marcas, como Burger King, Coca-Cola, Google, Samsung, Microsoft, McDonald’s, Heineken e mais, exaltando diversos trabalhos icônicos na publicidade.

A Apple também já levou para casa inúmeros prêmios de Cannes — e no último ano se destacou na premiação por trabalhos como as campanhas “Shot on iPhone” (que venceu cinco Leões) e “Relax: Tractor” (que recebeu Leões de Ouro e Prata), além de “The Underdogs: Swiped Mac”, “TED LASSO: Fake Team. Real Partners” e “Fuzzy Feelings”.

Em seu post oficial, o perfil do evento ressaltou o compromisso da Apple com a criatividade nos mais diversos espectros. Segundo Simon Cook, CEO do LIONS, a gigante da tecnologia “tem fomentado uma cultura que prioriza a criatividade e a inovação, mostrando uma profunda compreensão do marketing propositivo”.

Essa honra reconhece anunciantes que são ousados, corajosos e ultrapassam limites — e a Apple continua fazendo isso em grande estilo.

A AB InBev foi premiada “Anunciante Criativa do Ano” por dois anos consecutivos: 2022 e 2023; no ano passado, quem levou o prêmio foi a Unilever, que estava há 14 anos sem vencê-lo.

Publicidade

O vice-presidente de comunicações e marketing da Apple, Tor Myhren, agradeceu pelo reconhecimento: “Somos incrivelmente gratos por essa honra, que destaca a paixão e criatividade de uma equipe extraordinária.” Segundo ele, a Apple “sempre existiu na interseção entre artes liberais e tecnologia, e trabalhamos duro para canalizar nossa criatividade em conteúdo que inspirará nossos usuários a liberarem sua própria”.

Myhren fará uma palestra durante Cannes Lions e receberá o prêmio em nome da Apple na cerimônia de encerramento do Festival, que ocorrerá no dia 20 de junho, na França.

via B9