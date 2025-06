Assassin’s Creed Shadows é lançado oficialmente para Mac

O game Assassin’s Creed Shadows chegou hoje ao Mac, sendo lançado juntamente às suas versões para PC e console. Ele é a sequência mais recente da franquia Assassin’s Creed, que conta importantes capítulos da história em forma de jogos de ação.

Publicidade

A mais nova adição à franquia da Ubisoft é um RPG de mundo aberto, ambientado no Japão feudal do século XVI. Assassin’s Creed Shadows permite que o jogador controle um de dois protagonistas: Yasuke, um poderoso guerreiro de origem africana; e Naoe, uma ágil assassina Shinobi da província de Iga. Cada um possui seu próprio estilo de jogo e habilidades, equipamentos e características únicas, e o jogador pode alternar entre os dois durante as missões jogatina.

Com desenvolvimento liderado pela Ubisoft Québec, o novo Assassin’s Creed é o primeiro RPG de mundo aberto da franquia desde Assassin’s Creed Valhalla, e marca o início de uma nova era para a série, tendo seu lançamento exclusivo para plataformas de nova geração. Ele conta com mudanças de estação e clima — recurso novo que promete apimentar o gameplay, deixando o mundo aberto ainda mais dinâmico e realista.

Ao criar o mundo expansivo, a equipe de desenvolvimento da Ubisoft aproveitou muitas das tecnologias do Mac, como Metal 3 (trabalhando em conjunto com o mecanismo Anvil de última geração da Ubisoft), os chips da família Apple Silicon e uma combinação de suporte a HDR e traçado de raios (ray tracing) em tempo real (em Macs com M3 e M4).

Segundo a Ubisoft, para executar o jogo nas melhores configurações gráficas um chip M3 Pro ou superior é exigido, mas o game pode rodar em 720p nas configurações mais baixas com um processador a partir do M1 Max — isso embora sua página na Mac App Store diga que ele é compatível com qualquer Mac com o chip M1 ou superior (informação que provavelmente está errada).

Assassin’s Creed Shadows está disponível na Mac App Store pelo preço de R$350. Ele requer 130GB de espaço para armazenamento livre e o macOS Sequoia 15 ou versão mais recente. Sua desenvolvedora também tem planos de lançar o game para iPads com chips da série M, no futuro.