Chris Diamantopoulos entra para o elenco de “Dark Matter”, do Apple TV+

A segunda temporada de “Matéria Escura” (“Dark Matter”), a qual foi confirmada pelo Apple TV+ em agosto passado, ganhará algumas novidades em termos de elenco. Uma delas, segundo o Deadline, é a chegada do ator Chris Diamantopoulos.

Publicidade

Conhecido por sua participação em projetos como a série “Silicon Valley”, o ator ainda não teve o papel que interpretará na série da Maçã revelado. Ele se juntará a nomes como Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi, Oakes Fegley e a atriz brasileira Alice Braga.

Ainda segundo o site, quem também integrará o elenco regular da segunda temporada será a atriz Amanda Brugel — conhecida por “O Conto de Aia” (“The Handmaid’s Tale”). Ela participou do elenco recorrente da primeira no papel de Blaire, amiga próxima de Daniella (Connelly).

Divulgação/Apple

Baseada no romance de ficção científica homônimo de Blake Crouch, “Dark Matter” acompanha Jason Dessen (Edgerton), um físico, professor e pai de família que, enquanto caminha nas ruas de Chicago (Estados Unidos), é “abduzido” para uma versão alternativa da sua vida.

Publicidade

Crouch atua como produtor, showrunner, escritor e produtor executivo da série — este último cargo é desempenhado também por Jacquelyn Ben-Zekry (coescritora), Edgerton, Connelly e Matt Tolmach.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.