GOL agora permite comprar passagens no seu site com o Apple Pay

A GOL Linhas Aéreas anunciou uma novidade que deverá agradar muita gente: a partir de agora, passageiros podem comprar passagens no seu site usando o Apple Pay e o Google Pay.

Essa opção já está disponível no site da companhia e é resultado de parcerias feitas com ambas as gigantes. A ideia, de acordo com a empresa, é trazer mais praticidade e segurança na hora de pagar pelos bilhetes.

Segundo Diogo Lopes, diretor executivo de planejamento, controles e meios de pagamento da GOL, a medida visa acompanhar as tendências do mercado, especialmente o crescimento do uso de carteiras digitais no Brasil.

O objetivo com as parcerias, além de oferecer novas opções de pagamento aos clientes, é acompanhar as tendências de mercado, nesse caso um crescimento do uso de wallets no Brasil, proporcionando melhor experiência aos clientes na compra de passagens.

A novidade é especialmente útil em momentos de promoções relâmpago, quando cada segundo conta para garantir aquela tarifa imperdível. Com o Apple Pay, o pagamento é processado diretamente pela carteira digital, sem precisar digitar todos os dados bancários.

Por falar no serviço da Maçã, anteontem nós comentamos que ele chegou a Porto Rico após parcerias com bancos locais — antes, apenas cartões dos EUA continental eram compatíveis.

Hoje, a solução já suporta mais de 11.000 bancos globais, e aqui, recentemente, também ganhou suporte de novas instituições financeiras, como Foxbit, Bybit e NG.CASH. Além delas, também passaram a fazer parte Caju, NG.CASH e Noh.

via Passageiro de Primeira