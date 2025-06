MacBook Pro salva homem atingido por tiro durante assalto em SP

Na última terça-feira (18/3), um motociclista foi baleado nas costas durante um assalto no bairro Jaguara, zona oeste de São Paulo — e o MacBook Pro que estava em sua mochila amorteceu a bala, salvando-o de ferimentos graves. As informações são do G1.

Publicidade

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima, de 35 anos, foi abordada por volta das 19h na Rua Capitão Mor Rodrigues de Almeida por um grupo de cinco homens, um deles armado. Um dos criminosos jogou uma bicicleta contra a moto do rapaz, forçando-o a parar e entregar o veículo ao grupo.

Após desligar a moto, o criminoso que estava armado atirou contra as costas do motociclista, porém o laptop guardado dentro da sua mochila foi atingido pelo projétil, amortecendo o impacto e evitando uma possível tragédia.

No vídeo abaixo, divulgado pela Rádio CBN, é possível ver o buraco deixado pela bala ao atravessar o MacBook Pro da vítima:

O grupo de assaltantes fugiu com a motocicleta e deixou a bicicleta no local. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Osasco, onde recebeu atendimento médico e foi liberada no mesmo dia. A bala foi retirada das suas costas sem complicações.

Publicidade

A moto roubada foi encontrada abandonada na Rua Niterói, no bairro Rochdale, em Osasco (Grande São Paulo). A polícia está à procura do grupo de assaltantes e solicitou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como roubo, localização/apreensão e entrega de veículo. A investigação está por conta do 33º Distrito Policial, em Pirituba, zona norte da capital paulista.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

obrigado a todos os leitores que nos enviaram esta dica!