Promoção da NordVPN dá mais de 70% de desconto em assinaturas

Se você estava esperando aquela promoção matadora para enfim adquirir um serviço de VPN seguro e confiável, a NordVPN lançou uma promoção especial para o outono com uma série de descontos para os diferentes planos ofertados.

Os maiores descontos estão disponíveis para quem optar por uma assinatura de dois anos do serviço. Assinando por esse período, você receberá também três meses extras de assinatura sem custo adicional, em todos os três planos disponíveis!

Os planos

O plano Básico, que custa R$64 na modalidade de assinatura mensal, sai por apenas R$240 no plano de dois anos (equivalente a R$9/mês, uma economia de 73%) ou por R$179 se adquirido anualmente (-56%, equivalente a R$15/mês).

O plano Padrão, que custa R$69/mês e conta com a Proteção Contra Ameaças Pro e o gerenciador de senhas NordPass, pode ser adquirido por R$321 no plano bianual (-72%, equivalente a R$12/mês) ou por R$215/ano (-59%, equivalente a R$18/mês).

Por fim o Completo, que vem também com armazenamento criptografado de 1TB do NordLocker, sai por R$402 no plano de dois anos (-71%, equivalente a R$15/mês) ou por R$251/ano (-60%, cerca de R$21/mês). Mensalmente (sem desconto), ele fica por R$73!

Ficou interessado em algum dos planos? Será possível adquiri-los pelos preços supracitados até o dia 14 de maio, diretamente pelo site da NordVPN.

NordPass também está com promoção!

Caso você esteja interessado exclusivamente em um gerenciador de senhas, a Nord Security também está oferecendo descontos especiais para o NordPass, seu gerenciador de senhas completo que faz parte dos planos Padrão e Completo da NordVPN.

Com recursos como salvamento e preenchimento automático de senhas, armazenamento seguro, acesso em múltiplos dispositivos e muitos outros benefícios, o serviço é um dos mais completos do gênero na atualidade.

Na modalidade de dois anos, o plano Premium pode ser adquirido com até 50% de desconto até o dia 11 de junho — então há ainda um bom tempinho para refletir sobre uma possível assinatura!

