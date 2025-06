Qual app eu uso para fazer a declaração do Imposto de Renda pelo iPhone ou iPad?

O prazo para o início da entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025 já foi iniciado pela Receita Federal.

O processo tradicional de envio da declaração pelo Mac segue o mesmo, no qual você precisa fazer o download do programa (um arquivo DMG) — se você por acaso tiver dificuldades de abrir o app, nós explicamos como resolver isso.

O que mudou neste ano foi o envio da declaração para quem quer fazer isso usando um dispositivo móvel, como um iPhone ou iPad. Veja as mudanças! 😉

O que mudou?

Até o ano passado, o envio das declarações era feito pelo app Meu Imposto de Renda, dedicado exata e especificamente para isso.

Porém, agora a Receita Federal decidiu incluir essa opção dentro do seu app tradicional homônimo, sem que seja necessário instalar outro app nos seus aparelhos. Se você ainda tiver o Meu Imposto de Renda instalado no seu iPhone/iPad, pode apagá-lo.

Apesar desse benefício, a Receita informa que o envio das declarações via app ou pelo navegador do seu computador só poderá ser feito a partir de 1º de abril — o término do prazo para o envio das declarações, por sua vez, é o dia 30 de maio.

Não deixe para a última hora! 😉