Spotify lança playlist com artistas que farão shows perto de você

A mais nova adição do Spotify é a playlist “Shows Perto de Você” (“Concerts Near You”), a qual utiliza a localização do usuário para encontrar apresentações em sua região e recomendar músicas dos artistas que tocarão em um futuro próximo.

Publicidade

A novidade permite que os usuários fiquem por dentro dos maiores hits e se preparem para as apresentações de forma mais fácil, ficando de olho nos futuros shows diretamente pelo app.

A lista é atualizada semanalmente, às quartas-feiras, com 30 músicas de artistas que farão shows nas proximidades, com base nos interesses do usuário. Ela também apresenta detalhes completos sobre os eventos, como data, local, links para mais informações e compra de ingressos.

A playlist fica localizada na aba “Eventos ao Vivo”, na busca do Spotify, e pode ser compartilhada com outras pessoas, por exemplo, para o caso de um interesse mútuo no mesmo show. Ainda não se sabe se o Spotify lucra com ingressos comprados pelos links da playlist, mas o novo recurso certamente beneficia tanto a experiência do usuário no app (que engaja mais com as músicas) quanto o artista (que pode ser descoberto com mais facilidade).

Publicidade

Não há nada pior do que perceber que seu artista favorito tocou na sua cidade na semana passada. “Shows Perto de Você” resolve isso. Essa nova playlist não só torna mais fácil para os fãs encontrarem shows nas proximidades, mas também dá aos artistas uma nova maneira poderosa de vender mais ingressos e encher os locais com o público que mais ama sua música.

A estratégia do Spotify é tornar a descoberta de eventos ao vivo um aspecto mais significativo da experiência de ouvir músicas no app, aproximando fãs e artistas.

Para configurar a playlist, basta selecionar a sua localização em “Eventos ao Vivo” e certificar-se de que ela está atualizada. Além dela, também é possível receber lembretes sobre futuros shows seguindo os seus artistas favoritos e ativando as notificações do app.

via Engadget