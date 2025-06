Threads agora permite adicionar tópicos na bio e em posts, limitar interações e mais

A Meta anunciou hoje novos recursos para o Threads relacionados a tópicos, controles de resposta e reprodução de vídeo que dão aos usuários ainda mais controle sobre o que veem, como se expressam e como se conectam com os outros.

O primeiro deles, destinado a ajudar os usuários do Threads a se conectarem melhor, permite adicionar até dez tópicos ao seu perfil. Tocar nesses tópicos mostrará as postagens relacionadas, o que facilita o envolvimento com outras pessoas que compartilham os mesmos interesses na rede social.

Ainda em relação a tópicos, ao compor uma nova publicação, a rede social vai mostrar uma tela para adicionar um tópico sugerido ao seu post, se relevante, ou um tópico relacionado a outras postagens que você compartilhou anteriormente — de modo a atingir um público que também esteja interessado naquele assunto.

O Threads também está redesenhando as tags de tópicos — que se parecem com uma pílula e são encontradas ao lado dos posts no feed “Para Você”. Os usuários poderão tocar na tag para ver todas as postagens marcadas com aquele tópico específico.

Outro novo recurso possibilita gerenciar como as pessoas interagem com as suas postagens e aquelas que você vê. Assim, é possível permitir que apenas seus seguidores respondam ou citem uma postagem específica sua. A adição se baseia no controle de citações que o Threads lançou no ano passado.

Mais uma mudança relacionada ao feed permitirá que os usuários selecionem a ordem dos seus feeds personalizados. Isso significa que é possível ver, por padrão, um feed personalizado quando você abre o aplicativo pela primeira vez.

Outra atualização melhora a reprodução de vídeo graças a um reprodutor redesenhado que tem controles de pausa/reprodução e pular de fácil acesso, juntamente a uma barra de progresso fixada para navegar facilmente pelo vídeo.

Por fim, a Meta também disse que começou a reduzir gradualmente o conteúdo cívico e político nos Threads de uma forma “mais personalizada”.

As novidades serão disponibilizadas para todos os usuários da rede social. Portanto, certifique-se de manter o app do Threads atualizado nos seus dispositivos.