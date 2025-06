Vivaldi para iPhone/iPad ganha formatação de notas, novos ajustes e mais

Após a atualização da versão para macOS, o navegador Vivaldi ganhou uma nova versão no iOS/iPadOS, a qual inclui um punhado de novidades.

Com o Vivaldi 7.2, a função Notas integrada ficou ainda mais poderosa; além disso, há novas maneiras de personalizar a barra de endereços e acessar o histórico de traduções, entre outras mudanças.

Formatação de notas

As Notas do Vivaldi agora têm suporte a marcações e formatação, permitindo-lhe organizar textos com cabeçalhos, listas, negrito, itálico e até mesmo trechos de código em linha.

Sugestões na barra de endereços

Há novas opções para habilitar ou desabilitar sugestões de favoritos e histórico, alinhando o Vivaldi no iOS à sua versão desktop. Essas opções podem ser sincronizadas automaticamente entre seus dispositivos, caso você possua uma conta de sincronização ativa.

Histórico de Tradução

O recurso de tradução nativo do Vivaldi agora vem com a opção Histórico de Tradução, possibilitando que você revisite rapidamente traduções anteriores sem precisar redigitar ou procurá-las.

Ajustes de zoom

Agora é possível definir configurações de zoom por site, de modo que o Vivaldi se lembrará do ajuste escolhido na próxima vez que você visitar uma página.

Novos idiomas

Por fim, a interface do Vivaldi agora suporta sete novos idiomas, tornando mais fácil para ainda mais pessoas navegarem em sua língua nativa. São eles: africanês, bielorrusso, esloveno, estoniano, georgiano, islandês e sérvio (latim).

Todas as novidades do update podem ser conferidas nessa página. O Vivaldi está disponível gratuitamente na App Store.